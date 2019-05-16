صور.. رهبان بوذيون بسريلانكا يتظاهرون احتجاجا على هجمات ضد المسلمين

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

تظاهر عدد من الرهبان البوذيون بسريلانكا، اليوم الخميس احتجاجا على الهجمات ضد المسلمين فى البلاد.

وشهدت سريلانكا حالة من الانتشار الأمنى المكثف من قبل قوات الشرطة والجيش، خوفا من اندلاع عمليات عنف، بعدما قامت حشود بهجمات استهدفت مساجد وأفراد مسلمين.



رهبان بوذيون بسريلانكا يتظاهرون احتجاجا على هجمات ضد المسلمين

وفى عدة مدن، أطلقت الشرطة أعيرة تحذيرية فى الهواء وقنابل غاز مسيل للدموع لتفريق المئات من مثيرى الشغب.



رهبان بوذيون بسريلانكا يتظاهرون احتجاجا على هجمات ضد المسلمين

وتشهد سريلانكا حالة من التوتر والحذر منذ أن شن متشددون هجمات عدة على كنائس وفنادق أثناء الاحتفال بعيد الفصح، مما أدى إلى مقتل 250 شخصا.



رهبان بوذيون بسريلانكا يتظاهرون احتجاجا على هجمات ضد المسلمين

ودعا رئيس الوزراء السريلانكى رانيل ويكرمسينجى إلى الهدوء لأن التوترات الحالية ستؤدى إلى عرقلة سير التحقيقات فى الهجمات التى تعرضت لها البلاد الشهر الماضي.



رهبان بوذيون بسريلانكا يتظاهرون احتجاجا على هجمات ضد المسلمين

هجمات ضد المسلمين بسريلانكا



هجمات ضد المسلمين



رهبان بوذيون بسريلانكا يتظاهرون احتجاجا على هجمات ضد المسلمين