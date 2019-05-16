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الخميس، 16 مايو 2019 09:37 م
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صور.. رئيس جامعة المنيا للطلاب: دورنا تصحيح السلبيات

الخميس، 16 مايو 2019 09:16 م
صور.. رئيس جامعة المنيا للطلاب: دورنا تصحيح السلبيات حفل إفطار للطلاب المغتربين بحضور الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا
كتب فريق المحافظات
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قال الدكتور مصطفى عبد النبى، رئيس جامعة المنيا للطلاب المغتربين إن إدارة الجامعة معكم وداعمة لكم، ودورنا تصحيح السلبيات التى قد تحيط بنا للوصول بكم، وبالجامعة للصورة المشرفة التى نستهدفها جميعاً.

جاء ذلك خلال حفل إفطار المدن الجامعية للطلاب المغتربين، وعبر عبد النبى خلال اجتماعه بطلاب المدن الجامعية عن سعادته بالتواجد وسط أبنائه المغتربين في هذه الأجواء الرمضانية، مؤكدًا بأن إدارة الجامعة، حرصت على الحضور للاحتفال مع طلاب الجامعة المغتربين للإفطار معًا على مائدة واحدة، تجمعها روح المحبة، والألفة بين الطلاب وقيادات الجامعة وذلك أحتفالا بشهر رمضان المبارك وخلق جو أسرى رمضانى.

عقب الإفطار، استمع رئيس جامعة المنيا إلى آراء طلاب المدن الجامعية، لمعرفة مستوى خدمات المدن الجامعية والمطعم المركزى؛ لعرض المشكلات التى تواجههم، لتقديم المقترحات التى تسهم فى تحسين وتطوير الخدمات، متمنيًا لهم التوفيق والسداد فى امتحانات نهاية العام.

 

حفل افطار المدن الجامعية للطلاب المغتربين (1)
حفل إفطار المدن الجامعية للطلاب المغتربين 

 

حفل افطار المدن الجامعية للطلاب المغتربين (2)
حفل إفطار المدن الجامعية للطلاب المغتربين 

 

حفل افطار المدن الجامعية للطلاب المغتربين (7)
حفل إفطار المدن الجامعية للطلاب المغتربين
 
 
حفل افطار المدن الجامعية للطلاب المغتربين (8)
حفل إفطار المدن الجامعية للطلاب المغتربين 

 

حفل افطار المدن الجامعية للطلاب المغتربين (10)
حفل إفطار المدن الجامعية للطلاب المغتربين 

 

حفل افطار المدن الجامعية للطلاب المغتربين (16)
حفل إفطار المدن الجامعية للطلاب المغتربين 

 

حفل افطار المدن الجامعية للطلاب المغتربين (17)
حفل إفطار المدن الجامعية للطلاب المغتربين

 

حفل افطار المدن الجامعية للطلاب المغتربين (21)
حفل إفطار المدن الجامعية للطلاب المغتربين

 


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