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صور.. الطب البيطرى بالإسماعيلية يشن حملة على الكلاب الضالة بالقصاصين

الخميس، 16 مايو 2019 02:07 م
صور.. الطب البيطرى بالإسماعيلية يشن حملة على الكلاب الضالة بالقصاصين الكلاب الضاله
الإسماعيلية – السيد فلاح
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شن مجلس مركز ومدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة المهندس محمد سالم، رئيس مركز ومدينة القصاصين، حملة مكبرة، لمكافحة ظاهرة الكلاب الضالة فى الشوارع، بناء على تعليمات، اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، وبالاشتراك والتعاون مع مديرية الطب البيطيري بالمحافظة.
 
وقال المهندس محمد سالم، رئيس مركز ومدينة القصاصين، إنه يتم اتخاذ المعايير الدولية في مكافحة ظاهرة الكلاب الضالة، والتى تمثل خطورة على أرواح الأبناء خصوصًا بعد ظهور حالات "عقر" داخل نطاق المركز.
 
وقال الدكتور هانى عبدالرحمن، مدير إدارة الإرشاد مديرية الطب البيطيري بالإسماعيلية، إن هذه الحملة تأتى ضمن برنامج المديرية لمكافحة ومقاومة هذه الظاهرة بما لا يخالف المعايير والمواثيق الدولية وجمعيات الرفق بالحيوان.
 
كان كلب قد اعتدي علي طفل في السنة الثالثة من عمره بمركز ومدينة القصاصين منذ يومين، كما عقر الكلب بعض المواطنين، وناشد الأهالى، محافظ الإسماعيلية ومديرية الطب البطرى بسرعة التدخل لحماية أطفالهم.
 
 
الطب البيطري بالإسماعيلية يواجه ظاهرة الكلاب الضالة بالقصاصين (1)
الطب البيطري بالإسماعيلية يواجه ظاهرة الكلاب الضالة بالقصاصين 

الطب البيطري بالإسماعيلية يواجه ظاهرة الكلاب الضالة بالقصاصين (2)
الطب البيطري بالإسماعيلية يواجه ظاهرة الكلاب الضالة بالقصاصين

الطب البيطري بالإسماعيلية يواجه ظاهرة الكلاب الضالة بالقصاصين (3)
الطب البيطري بالإسماعيلية يواجه ظاهرة الكلاب الضالة بالقصاصين 

الطب البيطري بالإسماعيلية يواجه ظاهرة الكلاب الضالة بالقصاصين (4)
الطب البيطري بالإسماعيلية يواجه ظاهرة الكلاب الضالة بالقصاصين

 


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الاسماعيليه

اللواء حمدى عثمان

محافظ الاسماعيلية

الكلاب الضالة بالقصاصين

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