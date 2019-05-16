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صور.. استعادة أرض أملاك الدولة بالعامرية غرب الإسكندرية

الخميس، 16 مايو 2019 07:51 م
صور.. استعادة أرض أملاك الدولة بالعامرية غرب الإسكندرية استعادة أرض أملاك الدولة
الإسكندرية - جاكلين منير
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شنت الأجهزة التنفيذية بحى العامرية أول غرب الإسكندرية، حملات التصدى لأعمال البناء المخالف بنطاق حي العامرية أول ، وذلك بناء علي تعليمات العميد فادى وديع نقولا رئيس الحى. 
 
وأسفرت حملة قامت بها إدارة المتابعة الميدانية والإدارات المعنية اليوم الخميس ، عن إزالة سور داخل أرض املاك دولة بطريق المجزر الآلي بعبد القادر .
 
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورعبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بضرورة التصدى لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد.
 
من جهه أخرى ، شن حى العامرية أول غرب الاسكندرية حملة إزالة مكبرة ، بقيادة العميد فادى وديع نقولا رئيس حي العامرية أول وبحضور  محمد عبد الله سكرتير عام الحي ورئيس وحدة الإزالة وقوات من مديرية الأمن و قسم العامرية أول وجميع الإدارات المعنية .
 
وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 16 محل بعبد القادر بحري بعد محطة القطار تنفيذا لقرارات الإزالة الصادرة لها وهي قرارات ازالة صادرة من هيئه السكه الحديد رقم 105 لسنه3013 وقرار رقم 37 لسنه 2018 ، وكذلك قرارات ازالة صادرة من حى العامرية رقم 3 ورقم 4 لسنه 2014.
 
كما قامت لجنة التقنين تحت إشراف العميد فادى وديع نقولا رئيس حي العامرية أول ، بمعاينة ميدانية لبعص المواقع وذلك لإتمام اجراءات التقنين للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين وفقًا للقرار رقم 144 لسنة 2017. 
 
وإستمرارا لجهود الحي في رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي ، قامت إدارة الصرف الصحي اليوم الأربعاء بالعمل علي تطهير وتسليك مناور بلوكات مساكن مبارك.
 
املاك الدولة (1)
املاك الدولة 
املاك الدولة (2)
املاك الدولة 
املاك الدولة (3)
املاك الدولة 

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