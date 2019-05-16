صلاة التراويح سنة أم فرض.. دار الإفتاء تجيب

كتب على عبد الرحمن

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة التراويح سنة مؤكدة عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم، صلاها ليالى بالمسلمين.

وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "صلاة التراويح سُنَّة مؤكدة عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم، صلاها ليالي بالمسلمين ثم خاف أن تفرض عليهم فترك ذلك، وأرشدهم إلى صلاتها فى البيوت".

وتابعت دار الإفتاء المصرية: "وعندما انتقل - بأبى هو وأمى - إلى الرفيق الأعلى، جمعهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه على إمام واحد، وصاروا يصلونها جميعًا، واحتج على ذلك بفعل النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى تلك الليالى، وقال: إن الوحى قد انقطع وزال الخوف من فرضيتها".