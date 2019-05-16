شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات الأهلى وإنبى

كتبت ياسمين يحيى

دائما ما تشهد مباريات الأهلى أمام إنبى ندية بين الفريقين، وتظل النتيجة معلقة حتى الدقائق الأخيرة، وهو ما ينطبق على مباراتهما مساء اليوم الخميس، بسبب رغبة الفريق البترولى فى تحصين نفسه من منطقة الهبوط بخطف نقطة على الأقل، وهو ما يتعارض مع مصلحة الأهلى الذى يسعى لحصد النقاط الثلاث لمواصلة صدارة البطولة والاقتراب خطوة جديدة نحو الحفاظ على لقب الدورى .

وقبل المباراة المرتقبة نرصد تاريخ مواجهات الأهلى وإنبى فى الفيديو التالى ..

- عدد مواجهات الأهلى وإنبى: 32 مباراة

- فاز الأهلى: 21مباراة

- فوز إنبى : 5 مباريات

- تعادل الفريقان: 7 مرات

- أول مباراة جمعت الفريقين: يناير 2003

- نتيجة أول مباراة : 2/1 للأهلى

- أكبر نتيجة للأهلى أمام إنبى : 5/1

- أهداف الأهلى فى مرمى إنبى : 58

أهداف إنبى فى مرمى الأهلى: 33 هدفا