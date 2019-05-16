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سقوط طائرة مسح صغيرة فى دبى ومقتل قائدها ومساعده

الخميس، 16 مايو 2019 07:35 م
سقوط طائرة مسح صغيرة فى دبى ومقتل قائدها ومساعده الطائرة قبل الحادث
كتب محمد تهامى زكى
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أعلن المكتب الإعلامى لحكومة دبى، عن سقوط طائرة مسح صغيرة الحجم، اليوم الخميس، على أراضى الإمارة، وأسفر الحادث عن مقتل شخصين.

 

وأوضح المكتب، أن الطائرة كان على متنها 4 أشخاص وأسفر سقوطها عن وفاة قائدها ومساعده، مشيرا إلى أن الفرق المختصة متواجدة فى موقع الحادث.

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وأشار المكتب أن الحادث يتضمن طائرة من نوع "دايموند فورتى ثرى" تابعة لشركة "هونى ويل"، ويرجح سقوط الطائرة جراء خلل فنى.

 

وكشف المكتب أن عمليات مطار دبى الدولى تسير بشكل طبيعى بعد تسجيل تأخير بسيط فى بعض الرحلات وتحويل رحلات أخرى لمطار آل مكتوم الدولى كإجراء احترازى بسبب حادث تعرضت له طائرة صغيرة.

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