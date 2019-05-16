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الخميس، 16 مايو 2019 03:58 م
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رئيس وزراء اليابان يؤكد أهمية الالتزام بالاتفاق النووى الإيرانى

الخميس، 16 مايو 2019 03:17 م
رئيس وزراء اليابان يؤكد أهمية الالتزام بالاتفاق النووى الإيرانى رئيس وزراء اليابان شينزو آبى
(أ ش أ)
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أكد رئيس وزراء اليابان شينزو آبى حرص بلاده على دعم وتنمية العلاقات القائمة بين طهران وطوكيو، مشيرا إلى أهمية الاتفاق النووى مع إيران وضرورة الحفاظ عليه.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف اليوم الخميس، برئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي؛ لبحث القضايا الثنائية، وآخر التطورات الإقليمية والدولية، ولاسيما الاتفاق النووى، وذلك فى العاصمة اليابانية طوكيو.

فى نفس السياق، كان وزير الخارجية اليابانى تارو كونو، قد أكد - خلال لقائه ونظيره الإيرانى فى وقت سابق اليوم - ضرورة امتثال إيران للاتفاقية النووية الموقعة مع القوى العالمية الكبرى فى عام 2015، من أجل الحفاظ على الاستقرار فى المنطقة.

وقال كونو- حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (أن أتش كيه) اليوم الخميس - إن اليابان لديها مخاوف خطيرة بشأن الوضع فى منطقة الخليج، مضيفا أنه لن يدخر جهدا للمساعدة فى تخفيف التوترات وحل المشكلات العالقة.

كان وزير الخارجية الإيرانى قد وصل إلى طوكيو، مساء أمس الأربعاء، فى زيارة رسمية؛ تلبية لدعوة نظيره اليابانى.

 


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