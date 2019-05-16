رئيس وزراء إيطاليا يستقبل حفتر فى روما ويدعوه لوقف إطلاق النار

كتب : أحمد جمعة

استقبل رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، اليوم الخميس، القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، لبحث تطورات الأوضاع الراهنة فى العاصمة طرابلس.

دعا رئيس الوزراء الإيطالى خلال الاجتماع مع المشير خليفة حفتر لوقف إطلاق النار فى العاصمة طرابلس، مؤكدا ثقته الكاملة فى السير قدما نحو تعزيز الحل السياسى.

وأعرب رئيس وزراء إيطاليا عن قلقه إزاء الوضع الحرج للغاية الذى تعيشه ليبيا.

وقالت وكالة "آكى" الإيطالية أنه سبق الاجتماع بين كونتى وحفتر بمقر رئاسة الوزراء الإيطالى (قصر كيجى) لقاء للأول مع السفير الأمريكى لدى إيطاليا، لويس إيزنبرج.