رئيس بلدية نيويورك يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية

كتبت – هناء أبو العز

أعلن رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلازيو، الخميس، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في العام 2020، وذلك في شريط فيديو بثه على موقع "يوتيوب".

واستعرض دي بلازيو، البالغ 58 عاما، في الفيديو الذي بلغت مدته 3 دقائق، السياسات التي استحدثها في أكبر المدن الأميركية لمصلحة "الأسر العاملة" منذ العام 2014، كما أكد أنه "مستعد لتحدي" الرئيس دونالد ترامب.

وقال رئيس البلدية إنه سوف سيطلب من الديمقراطيين ترشيحه لمنصب الرئيس، لافتا إلى "إن ترامب يجب إيقافه".

ودي بلازيو رئيس البلدية التاسع بعد المئة لمدينة نيويورك. وقد تولى هذا المنصب خلفا لرجل الأعمال الثري المستقل، مايكل بلومبرغ، الذي أدخل خلال ولايته التي امتدت 12 عاما تغييرات وتحسينات كبيرة على كبرى المدن الأميركية التي يبلغ عدد سكانها 8.3 ملايين نسمة.