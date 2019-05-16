video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 16 مايو 2019 03:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

دار الإفتاء: استخدام الشطاف خلال الصيام لا يفطر.. فيديو

الخميس، 16 مايو 2019 02:52 م
دار الإفتاء: استخدام الشطاف خلال الصيام لا يفطر.. فيديو دار الإفتاء - أرشيفية
كتب لؤى على
إضافة تعليق
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن استخدام الشطاف خلال الصيام عند بعض الفقهاء لا يفطر وبه نفتى بدار الافتاء.
 
وأضاف فى رده على عدد من الأسئلة خلال البث المباشر لدار الافتاء على صفحتها بفيس بوك: "يجواز أخذ المرأة مؤخر صداقها فى حالة وفاة الزوج قبل توزيع الميراث، لأن المؤخر هو المهر وهو حق للزوجة ودين عند الرجل وعليه أن يسدد المؤخر فى حالة الطلاق أو الموت".
 
وأوضح "وسام" أن سجود السهو يكون فى الفرض والسنة، مضيفا أن المشروبات الغازية تناولها بكثرة يسبب الضرر ومع ذلك لا يمكن أن يحرم شربها لأنه لا يجوز إطلاق حرمة بعض الأطعمة إلا بعد التثبت .
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دار الإفتاء توضح آراء الفقهاء الأربعة فى حكم إخراج زكاة الفطر عن الجنين

فيديو.. تحية من دار الإفتاء إلى جنود مصر الأبطال فى ذكرى العاشر من رمضان

دار الإفتاء: زكاة الفطر لعام 2019 بحد أدنى 13 جنيها.. ويجوز إخراجها مالا

دار الافتاء توضح أقوال الفقهاء فى الاستراحة بين ركعات التراويح

دار الافتاء

حكم استخدام الشطاف فى الصيام

استخدام الشطاف للصائم

هل استخدام الشطاف فى الصيام يفطر

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة