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جواز السفر الإماراتى يحصل على اعفاءت جديدة بدخول 172 دولة بدون تأشيرة

الخميس، 16 مايو 2019 12:41 م
جواز السفر الإماراتى يحصل على اعفاءت جديدة بدخول 172 دولة بدون تأشيرة جواز السفر الإماراتي
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
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قالت صحيفة البيان الاماراتية، إن جواز السفر الإماراتى واصل سباق القمة كأقوى جواز سفر في العالم فى صدارة «باسبورت إندكس» العالمى، وحصل أمس على إعفاء جديد من تأشيرة الدخول، ليرتفع عدد الدول التى يمكن دخولها بدون تأشيرة مسبقة إلى 172 دولة حول العالم (117 دولة دون تأشيرة، و55 دولة يتم الحصول عليها عبر الإنترنت أو لدى الوصول)، ليتبقى أمامه 26 دولة من دول العالم فقط تحتاج إلى تأشيرة.

 

وبحسب الصحيفة فإن مؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية، عزّز جواز سفر الإمارات من صدارته حالياً فى المركز الأول بفارق 5 نقاط عن المركز الثانى الذى تحتله جوازات كل من: لوكسمبورغ وفنلندا وألمانيا وإسبانيا بدخول 167 دولة من دون تأشيرة.


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جواز السفر الإماراتي

الامارات

تاشيرة

اعفاءات

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