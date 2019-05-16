جريمة حول العالم.. أخطر عملية هروب من السجن بهليكوبتر مستوحاة من أفلام هوليود

كتب كريم صبحى

تعددت طرق الهروب من السجون، وتنوعت ما بين مغالفة أفراد الأمن، أو تسلق سور السجن، أو التخفى فى سيارات طعام السجن، ولكن المجرم الدولى رضوان فايد أحد أشهر رجال العصابات فى فرنسا، تخطى كل تلك الأفكار بعدما استطاع الهرب بطائرة هيلكوبتر هبطت فى السجن، عن طريق أفراد عصابته.

رضوان فايد هو فرنسي من أصول جزائرية، يبلغ من العمر 47 سنة ، عرف بأنه واحد من أشهر رجال العصابات في فرنسا، وعانت منه الشرطة الفرنسية بسبب خطورته وأطلق عليه لقب "اللص الأديب"، لأنه ألّف عام 2009 كتابا يتحدث فيه عن تجربة نشأته فى ضواحى باريس .

فى شهر يوليو من عام 2018 كان يقضى رضوان فايد، عقوبة الحبس 25 سنة بعدما أدين بقتل شرطى فى عملية سطو مسلح ،نفذها مع عدد من أفراد عصابته عام 2010 وتم إيداعه السجن فى فرنسا.

لم يتخيل الأمن الفرنسى، أن يصل عقل أفراد عصابته الى تهريبه عبر طائرة استولوا عليها، حيث هبطت الهليكوبتر وكان على متنها 3 أشخاص مسلحين فى فناء سجن ريو بفرنسا واختار أفراد عصابته مكان هبوط الطائرة فى السجن، لأنه معد لأستقبال كبار الزورا والشخصيات الرسمية لذلك فهو غير مجهز بشبكة مضادة للإرهاب، مما يعنى أن عصابة المجرم الدولى رضوان فايد، درست السجن قبل اقتحامه.

وجاء هروب المجرم الدولى أشبه بأفلام الأكشن الدرامية، ولم تستغرق دقائق وم تخلف ورائه قتلى او مصابين، حيث ألقوا فور وصولهم ساحة السجن قنابل دخانية فى الساحة، قبل أن يخلعوا باباً ثم يحطموا بابين آخرين يؤديان إلى قاعات السجن، حيث كان رضوان ينتظرهم ولم تكن تلك هى المرة الأولى ،التى يهرب فيها المجرم الفرنسى ، لكنه هرب من السجن قبل ذلك الحادث بـ5 سنوات .

تمكنت الشرطة الفرنسية من القبض على رضوان فايد، بعد حادث هروبه بشهرين وتم إيداعه فى سجن شديد الحراسة مرة أخرى .

وقال فايد فى لقاءات تلفزيونية معه، إنه استلهم بعض خطط عملياته الإجرامية من أفلام هوليوود، مثل "الوجه ذو الندبة" للممثل ألباتشينو ..

وخلال هجوم على حافلة للشرطة، استخدم المجرم الدولى وأفراد عصابته، حراس مرمى لعبة هوكي الجليد، مثلما فعل الممثل روبرت دي نيرو حيث قال إنه شاهد ذلك الفيلم "مئات المرات.



أخطر عملية هروب من السجن بهليكوبتر (1)