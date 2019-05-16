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جامعة طنطا تعلن القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب عميد كلية التربية بـ7 متقدمين

الخميس، 16 مايو 2019 04:08 م
جامعة طنطا تعلن القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب عميد كلية التربية بـ7 متقدمين الدكتور مجدى عبد الرؤوف رئيس جامعة طنطا
الغربية - مصطفى عادل
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أعلن الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا، القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل منصب عميد  كلية التربية، مشيراً إلى أن القائمة ضمت 7 مرشحين وهم الدكتور  أحمد محمد الحسيني هلال أستاذ الصحة النفسية، والدكتورة إيمان عبدالرحيم عبدالرؤوف صحصاح أستاذ ورئيس قسم اللغات الأجنبية، والدكتور شريف إبراهيم بحيري الجمل أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية، والدكتور  عبدالحميد السيد الغريب المنشاوي الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس ووكيل كلية التربية للتعليم والطلاب، والدكتور محمد إبراهيم طه خليل الأستاذ بقسم أصول التربية بكلية التربية، والدكتورة هويدا محمود محمد الأتربي الأستاذ بقسم أصول التربية بكلية التربية، والدكتور ياسر عبدالرحيم عبدالخالق بيومي الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس .

 

وأوضح "سبع"، أنه وفقاً للجدول الزمني سيتم تلقي الطعون في الفترة من 18 - 20 مايو الجارى، على أن يتم فحصها وإعلان القائمة النهائية يوم الاثنين 20 مايو.


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