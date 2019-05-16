توجيه اتهامات لإسرائيلى بالاعتداء بعد بصقه على السفير البولندى

رويترز

وجه ممثلو الادعاء فى محكمة إسرائيلية اتهامات اليوم الخميس لرجل بصق على السفير البولندى فى واقعة أثارت إدانة لاذعة من وارسو وسلطت الضوء على التوتر بين البلدين بشأن معاداة السامية وتاريخ المحرقة النازية.

وأظهرت وثائق من محكمة تل أبيب الابتدائية أن الادعاء وجه للمشتبه به إريك ليدرمان اتهامات بالاعتداء وتوجيه تهديدات إجرامية. كانت الشرطة قالت يوم الثلاثاء فى تل أبيب إن الرجل قرع بقوة بيده على سقف السيارة التى تقل السفير البولندى ماريك ماجيروفسكى ثم فتح الباب وبصق عليه مرتين.

وفى حالة الإدانة فإن العقوبة القصوى لتلك الاتهامات فى إسرائيل هى السجن خمس سنوات.

واعتذر ليدرمان (65 عاما) وقال إنه انزعج عندما أطلق السائق بوق السيارة بحدة لتنبيهه ولم يكن يعلم أن السفير بداخلها.

وأضاف المتهم أنه جاء للسفارة للاستفسار عن دفع تعويضات لأسرته التى تضررت من المحرقة النازية ورده الموظفون دون إفادة وقال إن موظفا أهانه بسلوك معاد للسامية أثناء وجوده فى السفارة.

ونفى ماجيروفسكى استخدام أى من موظفى السفارة عبارات غير لائقة أو ارتكاب أى سلوك مخالف للقواعد.