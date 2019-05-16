ترامب يعلن الطوارئ لحظر هواوى من السوق الأمريكية

كتبت: إنجى مجدى

وقع الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا بإعلان حالة الطوارئ على مستوى البلاد ومنع الشركات الأمريكية من استخدام أجهزة اتصالات من صنع شركات تمثل خطرا على الأمن القومى مما يمهد السبيل أمام حظر التعامل مع شركة هواوى للتكنولوجيا الصينية.

وأعلن ترامب حالة "طوارئ وطنية"، الخميس، لكى يتمكّن من إصدار الأمر التنفيذى الذى ينطبق خصوصاً على مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوى". وبرّر البيت الأبيض هذا الإجراء بوجود "خصوم أجانب يستخدمون بصورة متزايدة مكامن ضعف فى الخدمات والبنى التحتية التكنولوجية فى مجالى الإعلام والاتصالات فى الولايات المتحدة".

وبينما لا يقتصر الأمر على مخاوف ترامب من التجسس إذ يتعلق أيضا بالحرب التجارية التى تدور رحاها بين واشنطن وبكين، وجهت الصين تحذيرا إلى الولايات المتحدة من إلحاق مزيد من الإضرار بالعلاقات التجارية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جاو فينج فى مؤتمر صحفى، صباح الخميس، "نحض الولايات المتحدة على وقف سلوكها الخاطئ وتجنب إلحاق مزيد من الضرر بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية الأمريكية".