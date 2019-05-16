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تجديد حبس متهم بمشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

الخميس، 16 مايو 2019 03:06 م
تجديد حبس متهم بمشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي محكمة-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت نيابة امن الدولة العليا، حبس  إبراهيم مدحت 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة فى اتهامهم بمشاركة جماعة ارهابية مؤسسة على خلاف احكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.
 
 
 وجهت النيابة إلي المتهم في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.
 
 
 
 

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