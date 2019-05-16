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تجديد حبس المتهم بالاعتداء على والد طليقته بالقطامية 15 يوماً

الخميس، 16 مايو 2019 12:47 م
تجديد حبس المتهم بالاعتداء على والد طليقته بالقطامية 15 يوماً محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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جددت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حبس شاب وشقيقه اعتدوا على والد مطلقة الأول، بسبب خلافات أسرية فى القطامية، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
 
 
بدأت القضية بتلقى قسم شرطة القطامية، بلاغًا من المستشفى العام، باستقبال "أسامة .م"، 50 سنة، موظف، ومقيم بمساكن الجيزة، مصابا بجرح غائر فى الرأس، فانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن "محمود ر" 30 سنة، وشهرته "المصرى"، سمسار، اشترك مع شقيقه"عامر" فى قتل والد مطلقته داخل مسكنه.
 
وتبين أن سبب ارتكاب الواقعة علم الأول بموافقة مطلقته على الزواج من شاب، فذهب للاعتداء عليها داخل مسكنها، وعندما ذهب والدها للدفاع عنها، قيده وطعنه بسكين فى رأسه.
 
 

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