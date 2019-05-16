تاخر إقلاع 4 رحلات بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل

كتب هانى عثمان

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، تأخر إقلاع 4 رحلات جوية دولية بسبب ظروف التشغيل، وارتفاع كثافة التشغيل فى المطارات الخارجية لبعض الرحلات

وقالت مصادر، أن رحلة خطوط السعودية رقم 300 والمتجهة إلى جدة ، ورحلة خطوط طيران نسما رقم 184 والمتجهة إلى ينبع بالمملكة العربية السعودية لارتفاع كثافة التشغيل بالمطارات السعودية لموسم العمرة.

وأضافت المصادر، أن المطار شهد أيضا تأخر إقلاع رحلة الخطوط العراقية رقم 102 والمتجهة إلى بغداد، ورحلة خطوط الشرق الأوسط رقم 309 والمتجهة الى بيروت بدولة لبنان، بسبب ظروف التشغيل.