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الخميس، 16 مايو 2019 07:54 م
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بعد ارتفاع أرباحها..بلتون يوصى بشراء "إيبيكو" بقيمة عادلة 112.30 جنيه للسهم

الخميس، 16 مايو 2019 07:00 م
بعد ارتفاع أرباحها..بلتون يوصى بشراء "إيبيكو" بقيمة عادلة 112.30 جنيه للسهم أدوية
كتب هانى الحوتى
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أوصى بنك الاستثمار بلتون، بشراء سهم الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية- ايبيكو، وحددت قيمة عادلة 112.30 جنيه للسهم.
 
وأصدرت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية- ايبيكو، نتائج أعمال الربع الأول من عام 2019، والتى أظهرت تسجيل أرباح من العمليات الرئيسية بعد استبعاد الدخل/ المصروفات والمخصصات غير المتكررة بقيمة 224 مليون جنيه، مرتفعة بنسبة 11% مقارنة بالربع الأول من عام 2018 وبنسبة نمو 100% مقارنة بالربع الرابع من 2018.
 
وبلغ صافى الربح المعلن بعد خصم الحصة غير المسيطرة 218 مليون جنيه بنسبة نمو 19% على أساس سنوى ونسبة نمو 4% على أساس ربع سنوى، وعن الإيرادات، ارتفعت بنسبة 25% على أساس سنوى بنسبة نمو 33% على أساس ربع سنوى مسجلة 915 مليون جنيه.
 
 
أما مجمل الربح، ارتفع بنحو 21% على أساس سنوى بنسبة نمو 25% على أساس ربع سنوى، مسجلاً 399 مليون جنيه، فى حين بلغت الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب 281 مليون جنيه، وبارتفاع 11% فقط على أساس سنوى مع هامش 30.7% خلال ربع العام  ومقابل 35% فى الربع الأول من 2018 و 28% فى الربع الرابع من 2018. 
 
وأرجع بلتون، التراجع السنوى لهامش الربح؛ نتيجة زيادة أسعار المواد الخام التى قامت الشركة بشرائها فى 2018 نسبياً، ومع ذلك، أظهرت هوامش الأرباح تحسناً على أساس ربع سنوى بنحو 2 نقطة أساس نتيجة معدلات تشغيل أفضل على الأرجح وارتفاع أحجام المبيعات، كانت أحجام الإنتاج مرتفعة بنسبة 34% على أساس سنوى فى الربع الأول من 2019. 
 
وترى بلتون، أن الاستراتيجية الجديدة لشركة ايبيكو - التى تم تطبيقها منذ بداية 2019- لدفع المبيعات واستعادة الهوامش بدأت فى الظهور فى نتائج الربع الأول من عام 2019، حيث ارتفعت المبيعات المحلية بنحو 29% على أساس سنوى تمثل 79% من الإيرادات بدعم من زيادة الاعتماد على موزعى أدوية متخصصين ودفع المبيعات من خلال شبكة التوزيع الخاصة بالشركة، من المفترض أن تبدأ هوامش الأرباح فى التحسن، على أساس سنوى بنهاية 2019 بعد استنفاذ المواد الخام الباهظة وإعادة هيكلة قسم المشتريات. 
 

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