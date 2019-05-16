المصرية للاتصالات تستحوذ على النسبة الأكبر بسوق الانترنت الأرضى بـ5.5 مليون عميل

كتبت: هبة السيد

كشف مسؤول بالشركة المصرية للاتصالاتWE، أن عدد عملاء التليفون الأرضى المنزلى وصل إلى نحو 8.093 مشترك فى الربع الأول من العام المالى الحالى، مقارنة بنحو 7.265 مليون اشتراك فى الربع الأول من عام 2018 بنسبة زيادة تصل إلى 11%.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، بشأن خدمة نقل البيانات للانترنت فائق السرعة فقد وصل حجم الإشتراكات إلى 5.535 مليون عميل فى الربع الأول من عام 2019 مقارنة بنحو 4.366 مليون عميل مشترك فى ADSL بنفس الفترة من 2018 بنسبة زيادة تصل إلى 27%.

أما عملاء الهاتف المحمول للشبكة فقد أشار المصدر إلى ارتفاع عدد المشتركين إلى 4.247 مليون عميل مقارنة بنحو 2.930 فى الربع الأول من 2018 .