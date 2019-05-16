القوات المسلحة تدمر سيارات دفع رباعى ودرجات نارية للعناصر الإرهابية

كتب زكى القاضى

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، ضبط وتدمير 33 سيارة و8 دراجات نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة، كما تم القبض على (158) فردًا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما قامت القوات الجوية بتدمير (97 ) عربة دفع رباعى (4) على الإتجاه الشمالى الشرقى (54) على الإتجاه الإستراتيجى الغربى و(39) على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى.

وأكدت القوات المسلحة فى بيان أذيع منذ قليل، إكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلهم على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وكميات من قطع غيار السيارات بشمال ووسط سيناء.