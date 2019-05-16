video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 16 مايو 2019 03:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تدعو تركيا لاحترام مصالحها الأساسية فى حفظ أمنها وسيادتها الوطنية

الخميس، 16 مايو 2019 03:50 م
الصين تدعو تركيا لاحترام مصالحها الأساسية فى حفظ أمنها وسيادتها الوطنية وزير الخارجية الصينى وانج يى
بكين (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى "وانج يى" إن بلاده تأمل أن يحترم الجانب التركى مصالح الصين الأساسية فى حفظ أمنها وسيادتها الوطنية، ودعم جهود بكين فى مكافحة قوى الإرهاب بإجراءات عملية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الصينى اليوم الخميس، فى العاصمة (بكين) مع نائب وزير الخارجية التركى "سيدات أونال".

وقال وانغ إنه يتعين على الصين وتركيا تعزيز التنسيق الاستراتيجى، والحفاظ على المصالح المشتركة للبلدين والدول النامية الأخرى.

وأضاف وانغ أنه يتعين على الجانبين تعزيز الثقة السياسية المتبادلة، وتعميق التعاون فى المشروعات الكبرى.

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية التركى "سيدات أونال" إن بلاده تؤيد جهود الصين لحفظ وحدتها الوطنية، ومجابهة قوى الإرهاب، مبديا فى الوقت نفسه رغبة بلاده فى تعميق التعاون العملى مع الصين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرا خارجية تركيا والصين يبحثان أزمة تدهور الليرة التركية

من تركيا للصين لإسرائيل.. دول تتجسس على مواطنيها بحجة "الإرهاب".. مراقبة التاكسى فى إسطنبول.. وتتبع الهواتف بإسرائيل.. والصين تجبر مواطنيها على تثبيت تطبيقات مراقبة.. والأمريكيون لم يسلموا من التجسس

توقيع اتفاقات تعاون خلال زيارة نائب الرئيس الصينى إلى تركيا

التليجراف: تركيا والصين تساعدان إيران على تجنب عقوبات الأمم المتحدة

الصين

تركيا

اخبار الصين

العلاقات الصينيه التركية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة