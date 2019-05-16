الصين تدعو تركيا لاحترام مصالحها الأساسية فى حفظ أمنها وسيادتها الوطنية

بكين (أ ش أ)

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى "وانج يى" إن بلاده تأمل أن يحترم الجانب التركى مصالح الصين الأساسية فى حفظ أمنها وسيادتها الوطنية، ودعم جهود بكين فى مكافحة قوى الإرهاب بإجراءات عملية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الصينى اليوم الخميس، فى العاصمة (بكين) مع نائب وزير الخارجية التركى "سيدات أونال".

وقال وانغ إنه يتعين على الصين وتركيا تعزيز التنسيق الاستراتيجى، والحفاظ على المصالح المشتركة للبلدين والدول النامية الأخرى.

وأضاف وانغ أنه يتعين على الجانبين تعزيز الثقة السياسية المتبادلة، وتعميق التعاون فى المشروعات الكبرى.

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية التركى "سيدات أونال" إن بلاده تؤيد جهود الصين لحفظ وحدتها الوطنية، ومجابهة قوى الإرهاب، مبديا فى الوقت نفسه رغبة بلاده فى تعميق التعاون العملى مع الصين.