الشرطة الأمريكية تقتحم سفارة فنزويلا فى واشنطن وتعتقل متظاهرين

كتب أحمد علوى

أفاد نشطاء، اليوم الخميس، بأن الشرطة الأمريكية دخلت بالقوة إلى السفارة الفنزويلية فى واشنطن لاعتقال مجموعة من المتظاهرين الذين يحرسون المنشأة ضد استيلاء الولايات المتحدة عليها.

وقالت مدية بنيامين، واحدة من الناشطين المشاركين فى الجماعة التى تناصر الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، عبر موقع "تويتر"، "اقتحمت الشرطة السفارة وجارى الآن للقبض على مجموعة حماية السفارة".

وأضافت فى تغريدة أخرى "ألقت الشرطة القبض على الأشخاص الأربعة الباقين فى سفارة فنزويلا كجزء من مجموعة حماية السفارة، فى انتهاك لاتفاقية فيينا. أمر مخجل".

يشار إلى أن مجموعة من النشطاء يعيشون داخل السفارة منذ 24 أبريل بدعوة من الدبلوماسيين الفنزويليين لمنع الولايات المتحدة والمعارضة الفنزويلية من السيطرة على المنشأة.

من ناحية أخرى كشف الممثل الدائم لفنزويلا لدى الأمم المتحدة، خورخى فاليرو، اليوم الخميس، عن وجود نشط لوكالة الاستخبارات المركزية "سى آى إيه" فى فنزويلا ومحاولات لرشوة القيادة العسكرية للبلاد.