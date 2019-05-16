السيطرة على حريق بمنزل بقرية شكشوك بالفيوم

الفيوم – رباب الجالى

تمكن أهالى قرية شكشوك بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق شب بمنزل بقرية شكشوك بمركز إبشواى بمحافظة الفيوم دون إصابات أو وفيات وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقى إخدارا بنشوب حريق بمنزل بقرية شكشوك وتمكن الأهالي السيطرة علي الحريق دون إصابات وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابقين على مساحة 40 متر ملك المواطن صلاح م ح 36 سنة صياد وأسفر الحريق عن إحتراق أثاث غرفة النوم والصالة وبعض الأجهزة الكهربائية وعلل مالك الشقة الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى بأحد الوصلات الكهربائية بالمروحة ولم يتهم أحد بالتسبب فى الحريق.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر المحضر رقم 1514 لسنة 2019 إداري مركز إبشواى وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.