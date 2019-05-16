video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 16 مايو 2019 03:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الدفاع الروسية: رصد 21 انتهاكا للهدنة فى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الخميس، 16 مايو 2019 03:26 م
الدفاع الروسية: رصد 21 انتهاكا للهدنة فى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 7 انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركى 14 انتهاكا، ولم تشر الوزارة إلى الجهة أو الجهات التى انتهكت هذا النظام.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - فى بيان اليوم الخميس - أن هذه الانتهاكات وقعت فى محافظات اللاذقية وحماة وحلب وإدلب، موضحة أن مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة فى سوريا نفذ 2115 عملية إنسانية.

وأشار البيان إلى أنه لم يتم توقيع أية اتفاقيات خلال الــ24 ساعة الماضية حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، موضحا أن عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا.

وأوضح أنه لم يتغير عدد الفصائل المسلحة، التى أعلنت قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية، حيث يبلغ فى الوقت الراهن 234 فصيلا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزارة الدفاع الروسية: مصرع مدنى وإصابة اثنين فى قصف للمسلحين على حماة السورية

الدفاع الروسية: رصد 16 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

"الدفاع الروسية" تنفى مقتل أربعة جنود روس فى محافظة حماة السورية

الدفاع الروسية تنفى أنباء عن مقتل 4 جنود لها فى محافظة حماة السورية

سوريا

الدفاع الروسيه

الحرب فى سوريا

الهدنه الروسيه التركيه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة