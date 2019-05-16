الدفاع الروسية: رصد 21 انتهاكا للهدنة فى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 7 انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركى 14 انتهاكا، ولم تشر الوزارة إلى الجهة أو الجهات التى انتهكت هذا النظام.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - فى بيان اليوم الخميس - أن هذه الانتهاكات وقعت فى محافظات اللاذقية وحماة وحلب وإدلب، موضحة أن مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة فى سوريا نفذ 2115 عملية إنسانية.

وأشار البيان إلى أنه لم يتم توقيع أية اتفاقيات خلال الــ24 ساعة الماضية حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، موضحا أن عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا.

وأوضح أنه لم يتغير عدد الفصائل المسلحة، التى أعلنت قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية، حيث يبلغ فى الوقت الراهن 234 فصيلا.