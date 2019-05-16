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استعداد المدارس لامتحانات أولى ثانوى الورقية × 10 معلومات

الخميس، 16 مايو 2019 05:51 م
استعداد المدارس لامتحانات أولى ثانوى الورقية × 10 معلومات امتحانات الثانوية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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انتهت المدارس الثانوية من طباعة الامتحانات الورقية لطلاب أولى ثانوى، "اليوم السابع" يقدم فى 10 خطوات أبرز المعلومات عن التجهيز للامتحانات وكيف تم الاستعداد لها.

1ـ هناك 3 نماذج للاختبارات الورقية لأولى ثانوى.

2ـ توزيع نموذج امتحان على طلاب الفترة الصباحية

3ـ توزيع نموذج آخر على طلاب الفترة المسائية فى الامتحانات

4ـ النموذج الثالث هو لامتحان يوليو المقبل

5ـ النماذج الثلاثة أسئلتها مختلفة بمواصفات واحدة

6ـ مواصفات الامتحان الورقى هى نفس مواصفات الأسئلة الإلكترونية

7ـ الطالب سوف يجيب على الأسئلة فى نفس كراسة الامتحان فى ورقة واحدة

8ـ الأسئلة تعتمد على الفهم والمهارة لقياس نواتج تعلم حقيقة

9ـ الأسئلة سوف تصل للطلاب فى موعدها المحدد لها

10ـ الأسئلة الورقية سوف تصحح فى المدارس نفسها التى تعقد فيها الامتحانات

 


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التربية والتعليم

الامتحان الورقى لاولى ثانوى

نماذج الامتحان الورقى لاولى ثانوى

الامتحان الالكترونى لطلاب اولى ثانوى

اليوم السابع بلس

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