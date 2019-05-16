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الخميس، 16 مايو 2019 03:02 م
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إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارة ودراجة بخارية ببنى سويف

الخميس، 16 مايو 2019 02:23 م
إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارة ودراجة بخارية ببنى سويف اسعاف - أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
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أصيب ثلاثة أشخاص اليوم الخميس، فى حادث سير بشارع عبدالسلام عارف بمدينة بنى سويف العاصمة.
 
وتلقى مدير أمن بنى سويف اللواء أشرف عز العرب، إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصادم سيارة مع دراجة بخارية أمام مصنع الثلج بداية شارع عبدالسلام عارف بالقرب من إشارة المرور.
 
ونتج عن الحادث إصابة كل من فتحى يحيى سعد 47 سنة بجروح وسحجات وسيد عزت سيد 25 سنة بجروح وسحجات ورفعت سعد عزت 27 سنة، بجروح بسيطه بالجسم،  ونقلت سيارات مرفق إسعاف بنى سويف المصابين إلى مستشفى الجامعة لتلقى العلاج اللازم.
 
 

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