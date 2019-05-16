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أسعار العملات اليوم الخميس 16-5-2019 وتراجع جماعى للعملات أمام الجنيه

الخميس، 16 مايو 2019 12:44 م
أسعار العملات اليوم الخميس 16-5-2019 وتراجع جماعى للعملات أمام الجنيه عملات- أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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شهدت أسعار العملات خلال تعاملات، آخر أيام الأسبوع المصرفى، اليوم الخميس 16-5-2019، تراجعاً بشكل جماعى مقابل الجنيه المصرى، حيث انخفض سعر كل من الدولار الأمريكى واليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى، كما تراجع سعر الريال السعودى والدينار الكويتى أيضاً.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية لعدد متنوع من البنوك العاملة فى السوق المصرى، اليوم الخميس، حرصا على أن يتمكن القارئ من معرفة أسعار مختلف العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل العملة المصرية ومتابعة التغيرات التى تطرأ عليها.

 سعر الدولار اليوم فى مصر

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس، مقارنة بسعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات أمس الأربعاء، بالغا 16.99 جنيه للشراء، و17.09 جنيه للبيع فى عدد كبير من البنوك العاملة فى مصر، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.01 جنيه للشراء.

17.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.99 جنيه للشراء.

17.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.99  جنيه للشراء.

17.09  جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.99 جنيه للشراء.

17.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.99 جنيه للشراء.

17.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.99  جنيه للشراء.

17.09  جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 21.78 جنيه للشراء، 21.97 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى ارتفاعاً طفيفاً أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ "الاسترلينى" سعره 23.06 جنيه للشراء، و 23.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق الأمس بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.52 جنيه للشراء، و 4.55 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

شهد سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم ارتفاعا "طفيفاً"، وفى التعاملات الصباحية للبنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.84 جنيه للشراء، 56.25 جنيه للبيع.


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