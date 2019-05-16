أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 16 - 5 -2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 16-5-2019.

إيقاف تداول 22 شركة قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 22 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس. قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 22 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، المهندس للتأمين، سيدى كرير للبتروكيماويات، رمكو لإنشاء القرى السياحية، المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، البويات والصناعات الكيماوية-باكين.

كما تم إيقاف تداول العامة للصوامع والتخزين، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، مطاحن مصر العليا، العبور للاستثمار العقارى، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، دلتا للإنشاء والتعمير، جهينة للصناعات الغذائية، الصناعات الغذائية العربية-دومتى، المالية والصناعية المصرية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الحديد والصلب المصرية، مصر للألومنيوم.

البورصة تخسر 6.8 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط بيعية من المؤسسات الأجنبية، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 748.948 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط بيعية من المؤسسات الأجنبية، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 748.948 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 78 مليون ورقة مالية بقيمة 399 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.4 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 56.5% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 36.53%، والعرب على 6.97% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 55.93% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 44.06%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 40.6 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 5.1 مليون جنيه، 14.4 مليون جنيه، 3.6 مليون جنيه، 14.6 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 13659 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 2053 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 16910 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 608 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 1546 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 457 نقطة.

وارتفعت أسهم 28 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 101 شركات، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 19.830 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%

- المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو بسعر إغلاق 81.630 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.20%

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 11.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.05%

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 3.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.65%

- البويات والصناعات الكيماوية-باكين بسعر إغلاق 26.050 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.70%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا بسعر إغلاق 21.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.98%

- الصناعات الغذائية العربية-دومتى بسعر إغلاق 10.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.94%

- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 110.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.82%

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 11.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.70%

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 24.640 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.58%