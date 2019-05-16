آخر صيحة.. القهوة الممزوجة بالزبدة على معدة فارغة طريقة جديدة لخفض الوزن

كتبت أمل علام

قالت صحيفة boldsky الهندية، هل سبق لك أن سمعت عن القهوة التى صممت لكي تشرب على معدة فارغة بدلاً من الفطور وقبل التمرين؟، إذا كنت شخصًا اعتاد ممارسة التمارين الرياضية باستمرار في صالة الألعاب، يعتقد أن شربها على معدة فارغة قبل التمرين يمكن أن يزيد من طاقة جسمك وتحمله، وهو مشروب له تأثير كبير على الطاقة والوظيفة الإدراكية.



القهوة المضادة للرصاص

وتتميز هذه القهوة بأنها تجمع بين القهوة مع الزيت أو الزبدة، إنها ذات قوام كريمي ويبدو مشابهًا تمامًا للآتيه، كونه منتجًا جديدًا نسبيًا، لم يكن هناك الكثير من الأبحاث العلمية حول آثاره المفيدة أو الضارة على صحة الشخص، ومع ذلك، يقول البعض الذين يدافعون عن استخدامه، إنه يظهر العديد من الفوائد مثل عدم الشعور بالجوع، والحفاظ على مستويات الطاقة طوال الصباح وتحسين التركيز الذهني بشكل عام.



القهوة الممزوجة بالزبدة او الزيت

وأضافت الصحيفة،أن القهوة المضادة للرصاص هي مشروب عالي السعرات الحرارية، تم تصميمه ليحل محل وجبة الإفطار، يعتقد عدد قليل من خبراء الصحة أنه على الرغم من أن هذه القهوة قد تكون غير ضارة، فلا ينبغي للمرء أن يجعلها روتينية..



وضع الزبدة فى القهوة

اتبع الخطوات الآتية لصنع القهوة:

1- استخدام حبوب البن المطحون الطازج لصنع كوب واحد من القهوة.

2- إضافة 1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

3- إضافة 1-2 ملعقة كبيرة من الزبدة النباتية غير المملحة (أو بديل غير الألبان).

4: خلط القهوة في خلاط لمدة 20 إلى 30 ثانية. مزيج القهوة الناتج رغوي وكريمي، يتم شربها دافئة.

لماذا تناول القهوة الممزوجة بالزبدة أفضل من تناول وجبة الإفطار؟

عندما تبدأ يومك بالحبوب، والخبز المحمص، والفواكه أو دقيق الشوفان، فإنها تميل إلى زيادة نسبة السكر في دمك، وستحصل على دفعة سريعة من الطاقة، ومع ذلك، بحلول منتصف الصباح، يتعطل سكر الدم لديك، وتبدأ في الشعور بالجوع والارتباك.



ااخر صيحة للقهوة الممزوجة بالزبدة

​​إن وجود الدهون المشبعة في الزبدة النباتية يبطئ امتصاص الكافيين، يمنحك هذا الطاقة لعدة ساعات بدلاً من ارتفاع الكافيين ثم انخفاضه، يتم الاحتفاظ بهرمونات الجوع بشكل متوازن (على الأقل حتى وقت الغداء) بواسطة زيت الدهون الثلاثية، يمكن أن تتحول الدهون الثلاثية بسرعة إلى الكيتونات "جزء يستخدمه المخ بكفاءة أكبر من السكر أو الكربوهيدرات"، عندما يتم إقران الكيتونات بالكافيين الذى يتم إطلاقه ببطء، فإنه يمكن أن يدير الدماغ بشكل فعال.



وضع الزيت على القهوة

فوائد القهوة الممزوجة بالزبدة ..

لقد وجد أن شرب القهوة باعتدال يمكن أن يوفر مجموعة من الفوائد الصحية، كما يمكن أن يقلل من خطر الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والسرطانات المختلفة، تستخدم وصفة القهوة زيتًا مشتقًا من جوز الهند والذى يحتوى على سلسلة متوسطة من الدهون الثلاثية، يناسب النظام الغذائي الكيتونى.

وأوضحت الصحيفة، أن القهوة الممزوجة بالزبدة تندرج في خطة الأكل الكيتونى لأنها تحتوي على الدهون ولكن لا تحتوي على الكربوهيدرات، يساعد المصابين بداء السكرى من النوع الثانى.

تقول الدراسات البحثية أن اتباع نظام غذائي منخفض فى الكربوهيدرات مفيد للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثانى .

يمكن لأى شخص مصاب بداء السكرى الاستفادة من اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات بالطرق التالية:

إنقاص الوزن، تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، خفض مستوى السكر في الدم، يقلل الشعور بالجوع، القهوة الممزوجة بالزبدة فعالة للغاية في منع الجوع خلال الصباح، عند إضافة الزيت والزبدة إلى قهوتك، فإنك تميل إلى الشعور بالجوع بشكل أقل، مقارنة بشرب القهوة وحدها.

يساعدك فى ممارسة التمرينات الأكثر صعوبة: تعمل القهوة كوقود ممتاز لممارسة التمرينات، والزيت يمنحك الطاقة.

الجوانب السلبية المحتملة للقهوة الممزوجة بالزبدة..

على الرغم من أنها تحظى بشعبية كبيرة بين أخصائيو الحميات منخفضة الكربوهيدرات، إلا أن تناول القهوة الممزوجة بالزبدة بانتظام يمكن أن يكون لها آثار سلبية، مثل انخفاض العناصر الغذائية، تناولها بدلاً من وجبة الإفطار يمكن أن يقلل بشكل كبير من المغذيات في نظامك، على الرغم من أنه يوفر كمية كافية من الدهون، يقلل من شهيتك، ويمنحك الطاقة، إلا أنه يفتقر إلى العديد من العناصر الغذائية، عندما يشرب المرء القهوة الممزوجة بالزبدة، فإنه يستبدل بدوره وجبة مغذية غنية بالدهون المشبعة، تظهر بعض الدراسات أن تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة يحمل فرصة لزيادة أمراض القلب.

قلل من تناول القهوة الممزوجة بالزبدة إذا كنت قلقًا بشأن الآثار الصحية السلبية بسبب تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة، فقد يرفع مستويات الكولسترول فى الدم، فالوجبات الغذائية الكيتونية التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون المشبعة يمكن أن تزيد من مستويات الكولسترول الضار فى الدم بالنسبة لبعض الناس.