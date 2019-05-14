120 ألف جندى فى الشرق الأوسط.. تعرف على خطة واشنطن لمواجهة إيران

كتب : أحمد علوى

قالت وسائل إعلام إمريكية، إن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى، باتريك شاناهان، قدم خطة عسكرية إلى الرئيس دونالد ترامب، لإرسال 120 ألف جندى إلى الشرق الأوسط.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، "شهد اجتماع للرئيس ترامب بكبار مساعديه للأمن القومى تقديم شانهان للخطة العسكرية المطورة، التى تشمل تصورات لإرسال 120 ألف جندى إلى الشرق الأوسط".

وأضافت الصحيفة ذاتها ، أن " المسؤولين قالوا إن ذلك لا يعنى غزوا برى لإيران، الأمر يتطلب المزيد من القوات".

وتابعت الصحيفة الأمريكية ذائعة الصيت، أن "الخطة وضعت فى حال قيام إيران بمهاجمة القوات الأمريكية أو تسريع العمل فى مجال الأسلحة النووية".

ونوهت الصحيفة، بأنه "من غير المؤكد ما إذا كان الرئيس ترامب، الذى سعى إلى خفض عدد الجنود الأمريكيين فى سوريا وأفغانستان، سيعود فى نهاية المطاف لإرسال لكثير من القوات الأمريكية إلى الشرق الأوسط".

وأكدت الصحيفة،"أن هناك انقسامات حادة فى الإدارة الأمريكية حول كيفية الرد على إيران، فى وقت تتصاعد فيه التوترات بشأن سياسة إيران النووية ونواياها فى الشرق الأوسط".

فيما قال آخرون، ممن يحثون على حل دبلوماسى للتوترات الحالية، "إن الأمر بمثابة تكتيك مخيف لتحذير إيران من اعتداءات جديدة"، وفقا للصحيفة.

وكان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، وجه امس الاثنين، تحذيرا لإيران، قائلا: "إنه سيكون من الخطأ الفادح أن تقدم على أى تحرك ضد الولايات المتحدة التى نشرت حاملة طائرات ومقاتلة أخرى فى الخليج العربى".

وقال ترامب للصحفيين، فى البيت الأبيض، "إن الولايات المتحدة سترى ما سيحدث مع إيران لكن إن حاولت فعل أى شىء فسيكون ذلك "خطأ كبيرا"، وفقا لـ"رويترز".

وأعلن المبعوث الأمريكى الخاص للشأن الإيرانى، براين هوك، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية مايك بومبيو، أطلع مسؤولى حلف شمال الأطلسى على معلومات تتعلق بـ"مؤمرات" إيران خلال اجتماع عقد فى بروكسل.

ونقلت الإذاعة الوطنية العامة عن هوك قوله: إن "إيران تمثل تهديدا متصاعدا، وبدا أن هذه زيارة فى توقيت مناسب وهو فى طريقه لسوتشي".

ووفقًا له، أطلع بومبيو الحلفاء "على العديد من خيوط المؤامرة الإيرانية، ولم يرد على سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتبر إيران متورطة فى الهجمات على ناقلات النفط فى الإمارات، التى أعلن عنها سابقًا.