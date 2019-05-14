واشنطن تطرد الناشطين المؤيدين لمادورو من السفارة الفنزويلية

اتخذت حكومة الولايات المتحدة قرارًا بسحب الناشطين الذين يدعمون الرئيس نيكولاس مادورو والذين احتلوا المبنى الدبلوماسى لعدة أسابيع.

ووفقا لصحيفة "البريوديكو" الإسبانية فقد أمرت الحكومة الأمريكية بطرد أنصار الرئيس مادورو ، الذى كان يقيم فى السفارة الفنزويلية فى واشنطن منذ أسابيع واتخذ هذا القرار بناءً على طلب مبعوثى زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو فى واشنطن، كارلوس فيكيو ، وممثله لدى منظمة الدول الأمريكية ، جوستافو تارى ، الذى تعترف به الولايات المتحدة باعتباره شرعيًا.

ويظل العديد من الناشطين الأمريكيين فى السفارة الفنزويلية فى واشنطن لأسابيع بعد رحيل آخر دبلوماسيين فى نيكولاس مادورو لمنع فيتشيو وتارى من الاستيلاء على المبنى.

ويقول أمر الإخلاء "لا تعترف الولايات المتحدة بسلطة نظام مادورو السابق ، أو أى من ممثليها السابقين ، للسماح للأفراد بالدخول القانونى ، والبقاء فى الممتلكات ، أو اتخاذ أى إجراء آخر على الممتلكات".

ويضيف الأمر أن مبعوثى خوان جوايدو فى واشنطن "طلبوا وأمروا الحاضرين فى العقار بالمغادرة على الفور ، وعدم العودة دون إذن منهم"، ويضيف النص: "أى شخص يرفض الامتثال لهذه الطلبات والأوامر بمغادرة العقار ، ومن ينتهك القوانين الفيدرالية وقوانين مقاطعة كولومبيا ، سيتم اعتقاله وتوجيه تهم جنائية إليه".

تواجه فنزويلا أزمة سياسية واجتماعية ظهرت بعد أن أعلن زعيم البرلمان ، خوان جوايدو ، نفسه رئيسًا مؤقتًا فى 23 يناير عندما استند إلى بعض مواد الدستور الفنزويلى.

وتؤكد المعارضة الفنزويلية ، التى لا تعترف بالفترة الجديدة التى مدتها ست سنوات والتى أقسم مادورو فى العاشر يناير ، بالنظر إلى أن انتخابات مايو من العام الماضى غير شرعية ، أن البلاد تمر "بحالة طوارئ إنسانية معقدة" وطلبت مساعدة من المجتمع الدولى لحضور ذلك.