هيئة ميناء دمياط:جاهزون لإستقبال السفن العملاقة ونظام جديد للتشغيل الآلى

دمياط - معتز الشربينى

صرح الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن الجهود المبذولة مؤخراً لتعميق الممر الملاحى وحوض الدوران وأرصفة الحاويات قد أثمرت عن تمام جاهزية الميناء لإستقبال سفن الحاويات العملاقة حمولة 14 ألف حاوية وبغاطس يصل إلى 15متراً، وذلك بعد الوصول بعمق الممر الملاحى إلى – 16 متراً ووصول عمق حوض الدوران وأرصفة الحاويات إلى 15.5 متر .

وأوضح أن هذا يأتى بناء على الدراسات التى تجريها هيئة ميناء دمياط لمتابعة استمرار المتغيرات التى تطرأ على السوق الملاحى العالمى، حيث أصبحت الخطوط الملاحية العالمية تعمل من خلال تكتلات تفضل إستخدام السفن العملاقة والتى تحقق إقتصاديات ووفورات عالية فى السوق الملاحى العالمى.

وأضاف شاهين، أن ميناء دمياط أصبح فى طليعة الموانئ المنافسة لموانئ شرق المتوسط خاصة بعد أن أصبح مستعداً بالفعل لتطبيق نظام التشغيل الآنى " Just In Time Operation" على عمليات تشغيل السفن بالميناء بعد أن تم عقد إجتماع تنسيقى ضم ممثلين عن كل من شركات الشحن والتفريغ، والوكلاء الملاحيون، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وجمارك دمياط ، وغرفة الملاحة، تناول هذا الإجتماع كافة الجوانب المتعلقة بدراسة تطبيق مفهوم " Just In Time Operation " و الذى يهدف إلى الوصول بعدد السفن إلى صفر انتظار بالمخطاف خارجى، حيث يلتزم الوكيل الملاحى للسفينة بتقديم طلب التراكى والإبلاغ عن موعد وصول السفينة بمدة لا تقل عن 72 ساعة ثم إعادة التأكيد بمدة لا تقل عن 12 ساعة، وتلتزم شركة الشحن والتفريغ بإنهاء جميع إجراءات طلب الشحن أو التفريغ بمدة لا تقل عن 24 ساعة.

كما تقوم هيئة الميناء بإبلاغ السفينة القادمة برقم الرصيف المخطط لإستقبالها مسبقاً، مع إبلاغ السفينة المتراكية بموعد المغادرة الفعلى طبقاً للمعدلات المعيارية المقررة، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى توفير الوقت وخفض التكاليف وتقليل الإنبعاثات الضارة من السفن بالميناء، وما لذلك من مزايا عديدة وفوائد مرجوة لصناعة النقل البحرى والحفاظ على البيئة وانتظار السفن وبالتالى التكلفة ودوره فى تحقيق التنمية المستدامة، كما أن هذا النظام مازال قيد الدراسة فى المنظمة البحرية الدولية وبالنجاح فى تنفيذه ستكون ميناء دمياط من أوائل الموانئ فى العالم فى تطبيقه حتى قبل أن تقره المنظمة.

يذكر أن ميناء دمياط كان له السبق فى تطبيق منظومة (OPS) لإمداد السفن المتراكية بالتيار الكهربائى من الأرصفة المجهزة بمصادر ثابتة ومتحركة كأول ميناء فى مصر وأفريقيا وشرق المتوسط يطبق تلك المنظومة، تنفيذا للملحق السادس من اتفاقية منع التلوث البحرى (ماربول) وهو ما يعزز مكانة ميناء دمياط كميناء أخضر.