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مقتل وإصابة 37 من مسلحى طالبان فى عملية أمنية غرب أفغانستان

الثلاثاء، 14 مايو 2019 09:57 ص
مقتل وإصابة 37 من مسلحى طالبان فى عملية أمنية غرب أفغانستان حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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أعلن مسئولون أفغان اليوم الثلاثاء، أن 16 على الأقل من مسلحى حركة "طالبان" لقوا حتفهم، فيما أصيب 21 آخرون على الأقل إثر عملية شنتها القوات الأفغانية فى مقاطعة "بوشت رود" بإقليم "فرح" الواقع غربى البلاد.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن هؤلاء المسئولين قولهم إن العشرات من مسلحى طالبان شنوا هجمات على نقاط تفتيش أمنية فى مقاطعة "بوشت رود"، إلا أنه تم التصدى لهذه الهجمات، مشيرين إلى أنه تم إبطال مفعول لغمين فى المنطقة، وأضاف المسئولون أن جنديا واحدا لقى حتفه، فيما أصيب اثنان آخران جراء العملية.

من جانبها، رفضت حركة "طالبان" هذه الادعاءات.

 


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