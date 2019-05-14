مصطلحات مهمة لازم تعرفها عن "سوق العمل"

كتبت- هبة حسام

إذا كنت من المهتمين بالقوى العاملة ومتابعة ما يحدث بها من تغيرات، يجب أن تعرف معنى عدد من المصطلحات المستخدمة بها والتى تستخدم للتعبير عن الحالة والأوضاع فى سوق العمل، حتى تتمكن من الفَهم الجيد لما تقرأه عن مؤشرات العمل والقوى العاملة سواء فى التقارير التى تصدرها وزارة القوى العاملة أو جهاز الإحصاء أو أى جهة أخرى مسئولة عن هذا الملف.

ومنعا لحدوث خطأ أو التباس فى تفسير الأرقام المعلنة، ننشر مفهوم 8 مصطلحات هى الأكثر استخداماً فى التقارير الحكومية للتعبير عن القوى العاملة فى مصر بكل جوانبها، وذلك من واقع التعاريف المحددة من قبل جهاز الإحصاء المعنى بإعلان مؤشرات العمل فى مصر كل 3 أشهر "لكل ربع من العام"، خاصة أنه سيتم خلال الساعات المقبلة إعلان مؤشرات سوق العمل للربع الأول من 2019 "الفترة من يناير - مارس" من العام الجارى.

1- القوى البشرية

يشمل مصطلح القوى البشرية فى نشرات القوى العاملة جميع السكان، عدا صغار السن أقل من 6 سنوات والأفراد 65 عاما فأكثر ولا يعملون ولا يرغبون فى العمل ولا يبحثون عنه "المسنين"، بالإضافة إلى المصابين بعجز كلى "غير فادر على العمل بصفة دائمة".

2- الأفراد داخل قوة العمل

يشير هذا المصطلح إلى جميع الأفراد "15 سنة فأكثر" ويساهمون فعلا بمجهوداتهم الجسمانية أو العقلية فى أى نشاط اقتصادى يتصل بإنتاج السلع والخدمات "المشتغلون"، وكذلك القادرون على أداء مثل تلك الأنشطة ويرغبون فى أدائها ويبحثون عنها ولكن لا يجدونها "المتعطلون"، فالمشتغلون والمتعطلون يندرجون تحت مصطلح "أفراد داخل قوة العمل".

3- المشتغلون

يندرج تحت هذا المصطلح الأفراد 15 سنة فأكثر الذين يزاولون أعمالا بأى من الأنشطة الاقتصادية لبعض الوقت "على الأقل ساعة" خلال فترة البحث القصيرة "أسبوع" سواء داخل المنشآت أو خارجها.

4- من هم فى حكم المشتغلين؟

يندرج تحت هذا المصطلح الأفراد المرتبطون بعمل ولم يتمكنوا من ممارسته طوال فترة بحث القوى العمل العاملة "3 شهور عمل ميدانى" بسبب المرض أو الإصابة أو الإجازة الاعتيادية أو منحة تدريبية أو دراسية، أو لنزاع عمالى أو لعدم انتظام العمل فى المنشأة، أو لأسباب مؤقتة، أو لأسباب ترجع لطبيعة العمل فى بعض الأنشطة، واستثناء من ذلك لا يعتبر الفرد المرتبط بعمل والحاصل على إجازة بدون مرتب لمدة عام فأكثر مشتغلا طالما لم يزاول عملا آخر خلال فترة "البحث الميدانى".

5- المتعطلون

يشير هذا المصطلح للأفراد من 15- 64 عاما الذين يقدرون على العمل ويرغبون فيه ويبحثون عنه ولكنهم لا يجدونه، ويعتبر الفرد متعطلا خلال أسبوع البحث وإن كان قد تعاقد على عمل وحدد لتسلمه تاريخ لاحق على تاريخ أسبوع البحث فى الميدان، كما يدخل فى إطار المتعطلين الموقوف عن العمل إيقافا مؤقتا، أو لأجل غير مسمى مادام يبحث عن عمل ولا يجده ولا يتقاضى أجرا أثناء أسبوع البحث.

6- متعطل قديم "سبق له العمل"

هو من سبق له العمل، غير أنه خلال فترة البحث تم حصره ضمن المتعطلين.

7- متعطل حديث "لم يسبق له العمل"

يشير هذا المصطلح إلى الذى لم يسبق له العمل على الإطلاق، مثل الخريج الذى لم يلتحق بأى عمل بعد.

8- الأفراد خارج قوة العمل

يندرج تحت هذا المصطلح، الأفراد فى سن 6- 64 عاما والقادرون على العمل ولا يعملون ولا يبحثون عن العمل أثناء فترة تنفيذ البحث ميدانيا، وذلك لسبب أو أكثر من الأسباب التالية:

- أسباب ممتدة لفترة "طويلة".

- ظروف عائلية "ربة منزل".

- طالب متفرغ للدراسة.

-عدم الرغبة فى العمل "زاهد عن العمل".

- بالمعاش أو التقاعد وعمره أقل من 65 عاما.

- عجز جزئى يمنع الفرد مؤقتا عن العمل.

-من هم فى إجازة بدون مرتب لمدة سنة فأكثر ولا يعملون ولا يبحثون عن عمل.