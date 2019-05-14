video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 14 مايو 2019 01:06 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مصر تترشح على مقعد نائب رئيس الهيئة الدولية للرى والصرف فى موريتانيا سبتمبر المقبل

الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:21 م
مصر تترشح على مقعد نائب رئيس الهيئة الدولية للرى والصرف فى موريتانيا سبتمبر المقبل مشروعات الرى فى مصر
كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق

تترشح مصر على مقعد نائب رئيس الهيئة الدولية للرى والصرف، فى المؤتمر المقرر عقده فى موريتانيا خلال الفترة من 1-7 سبتمبر المقبل، وهو المقعد الذى ترشحت عليه العديد من المرات.

ونظمت مجموعة العمل الإقليمية الإفريقية بالهيئة الدولية للرى والصرف التى تترأسها مصر حالياً بالتعاون مع الشعبة المصرية للرى والصرف منتدى الشباب الافريقى الذى انطلق العام الماضى على هامش اسبوع القاهرة للمياه الذى عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وألقى الدكتور ماركو أرسيرى، نائب رئيس اللجنة الدولية للرى والصرف، والدكتور رجب جب النائب الشرفى لرئيس اللجنة الدولية للرى والصرف والدكتور محمد عبد المنعم شحاته رئيس اللجنة الأهلية للرى والصرف وسكرتير عام اللجنة الدولية للرى والصرف كلمات تحدثوا فيها عن اسبوع القاهرة للمياه وأهميته فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجه المياه والغذاء وكيفية التعامل مع ندرة المياه وأهمية استخدام الطاقة فى انتاج المياه والغذاء وكذلك أهمية التعامل مع شباب المتخصصين فى إدارة المياه.

ونظمت مجموعة العمل الاقليمية الإفريقية بالهيئة الدولية للرى والصرف التى تترأسها مصر حالياً بالتعاون مع الشعبة المصرية للرى والصرف منتدى الشباب الإفريقى الذى انطلق العام الماضى على هامش أسبوع القاهرة للمياه الذى عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

الجدير بالذكر أن منتدى الشباب الإفريقى يحظى بمشاركة 24 شاباً على مستوى 12 دولة افريقية تضم "مصر – السودان- كينيا- أوغندا- جنوب افريقيا- نيجيريا- مالاوى- تنزانيا- اثيوبيا- غانا- المغرب".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

44 محطة جديدة لمنظومة مراقبة توزيع مياه الرى

"الرى" تحول 25 بئر مياه جوفية من العمل بالسولار إلى الطاقة الشمسية

وزير الرى يكلف قيادات الوزارة بالمحافظات بالتواصل مع المزارعين وحل مشاكل المياه

الرى: زراعة الأرز فى الدلتا للحد من تملح التربة بمياه البحر

وزارة الرى تستعد لاستقبال موسم الفيضان الجديد.. المؤشرات تتوقع أن يكون أقل من المعدل.. وزير الرى يكلف بمتابعة صور الأقمار الصناعية وتقارير الأحوال الجوية.. ومراجعة جميع الوحدات النهرية والتأكد من جاهزيتها

مصر

الهيئة الدولية للرى والصرف

موريتانيا

الرى والصرف

الشباب الافريقيى

اسبوع القاهرة للمياه

اخبار

اخبار مصر اليوم

اخبار عاجلة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
إشارة مرور.. تعرف على العلامات الإرشادية على الطرق الدالة على أعمال حفر

إشارة مرور.. تعرف على العلامات الإرشادية على الطرق الدالة على أعمال حفر

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

اليوم انطلاق فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى الـ72.. الملايين ينتظرون تكريم آلان ديلون.. وعودة سيلفستر ستالونى من جديد للسجادة الحمراء.. منع السيلفى أثناء الدخول والمصورون بالزى الرسمى

اليوم انطلاق فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى الـ72.. الملايين ينتظرون تكريم آلان ديلون.. وعودة سيلفستر ستالونى من جديد للسجادة الحمراء.. منع السيلفى أثناء الدخول والمصورون بالزى الرسمى

"أزمات الأدوية" من اختفائها بالصيدليات إلى توافرها للجمهور.. الحكومة أطلقت 6 إجراءات لتوفيرها بنسبة 100%.. حجم النواقص حاليا لا يتعدى 10 أسماء ليس لها بدائل.. والباركود الدوائى يمنع الغش ويحقق السيطرة على السوق

"أزمات الأدوية" من اختفائها بالصيدليات إلى توافرها للجمهور.. الحكومة أطلقت 6 إجراءات لتوفيرها بنسبة 100%.. حجم النواقص حاليا لا يتعدى 10 أسماء ليس لها بدائل.. والباركود الدوائى يمنع الغش ويحقق السيطرة على السوق

بيراميدز يستدرج وادى دجلة لاستعادة وصافة الدورى

بيراميدز يستدرج وادى دجلة لاستعادة وصافة الدورى

لو الحياة جاية عليك وموتراك.. 5 طرق طبيعية لتهدئة الأعصاب

لو الحياة جاية عليك وموتراك.. 5 طرق طبيعية لتهدئة الأعصاب

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة