مصر تترشح على مقعد نائب رئيس الهيئة الدولية للرى والصرف فى موريتانيا سبتمبر المقبل

كتبت أسماء نصار

تترشح مصر على مقعد نائب رئيس الهيئة الدولية للرى والصرف، فى المؤتمر المقرر عقده فى موريتانيا خلال الفترة من 1-7 سبتمبر المقبل، وهو المقعد الذى ترشحت عليه العديد من المرات.

ونظمت مجموعة العمل الإقليمية الإفريقية بالهيئة الدولية للرى والصرف التى تترأسها مصر حالياً بالتعاون مع الشعبة المصرية للرى والصرف منتدى الشباب الافريقى الذى انطلق العام الماضى على هامش اسبوع القاهرة للمياه الذى عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وألقى الدكتور ماركو أرسيرى، نائب رئيس اللجنة الدولية للرى والصرف، والدكتور رجب جب النائب الشرفى لرئيس اللجنة الدولية للرى والصرف والدكتور محمد عبد المنعم شحاته رئيس اللجنة الأهلية للرى والصرف وسكرتير عام اللجنة الدولية للرى والصرف كلمات تحدثوا فيها عن اسبوع القاهرة للمياه وأهميته فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجه المياه والغذاء وكيفية التعامل مع ندرة المياه وأهمية استخدام الطاقة فى انتاج المياه والغذاء وكذلك أهمية التعامل مع شباب المتخصصين فى إدارة المياه.

ونظمت مجموعة العمل الاقليمية الإفريقية بالهيئة الدولية للرى والصرف التى تترأسها مصر حالياً بالتعاون مع الشعبة المصرية للرى والصرف منتدى الشباب الإفريقى الذى انطلق العام الماضى على هامش أسبوع القاهرة للمياه الذى عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

الجدير بالذكر أن منتدى الشباب الإفريقى يحظى بمشاركة 24 شاباً على مستوى 12 دولة افريقية تضم "مصر – السودان- كينيا- أوغندا- جنوب افريقيا- نيجيريا- مالاوى- تنزانيا- اثيوبيا- غانا- المغرب".