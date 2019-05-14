مسجد الزعيم جمال عبد الناصر بأسيوط.. قبلة المصلين فى شهر رمضان

أسيوط ـ محمود عجمى

شهدت المساجد والجوامع التابعة لمديرية أوقاف أسيوط، زحامًا كبيرًا من آلاف المصلين لأداء صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك، خلف أئمة المساجد الذين يؤدون صلاة التراويح ويقرأون القرآن بجزء كامل، وغيرهم من يقرأون ما تيسر من القران الكريم؛ إذ شهدت ساحات المساجد حضورًا كثيفًا من المصلين من الرجال والنساء والشباب والأطفال وسط أجواء إيمانية روحانية.

ويحرص أهالي أسيوط، على قضاء أوقات شهر رمضان المبارك، وصلاة التراويح داخل مسجد ناصر بمدينة أسيوط، إذ يُعد المسجد واحدًا من أهم المساجد والمزارات الدينية بالمحافظة وقبلة المصلين، لكونه أحد منارات العلوم الإسلامية، والذى يخلد ذكرى الزعيم الخالد جمال عبد الناصر ابن محافظة أسيوط.

فى عام 1962 صدر قرار الرئيس جمال عبد الناصر، بالموافقة على بناء المسجد، وإطلاق اسمه عليه على غرار عدد كبير من المساجد التي أنشئت آنذاك وحملت اسم الزعيم ناصر؛ إذ يقع مسجد ناصر بمدينة أسيوط على أول شارع "النميس" وفي أهم ميادين المحافظة ميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ سابقًا"، كما يعتبر المسجد الرسمي الرئيسي لمحافظة أسيوط الذي يصلي بداخله كبار رجال الدولة خلال زيارتهم للمحافظة، أو في إقامة خطب صلاة الجمعة أو إقامة الأعياد الرسمية والمناسبات الدينية وصلاة العيد واحتفالات ليلة القدر بشهر رمضان المبارك.

بُني مسجد ناصر على غرار مساجد القاهرة الفاطمية والتي تتميز برسومات وطراز الفن الإسلامي إذ تعلو الجامع مئذنتان كبيرتان ويتوسطهما قبة خضراء دائرية مطرزة بالزخارف والرسومات الدينية، كما أن المسجد يقع بالقرب من كاتدرائية الملاك للأقباط الأرثوذكس ليجسدا مشهدًا للوحة الوطنية في قلب صعيد مصر.

وقال الدكتور عاصم قبيصي وكيل الأوقاف بأسيوط، إن مسجد ناصر بمدينة أسيوط يعد قبلة للمصلين في الأعياد والمناسبات الدينية خاصة في شهر رمضان الكريم، وتقام بداخله صلاة التراويح ويقوم إمام المسجد بقراءة جزء كامل في التراويح التى تؤدي 8 ركعات كل ركعتين منفصلتين، يتبعها استراحة يتخللها خطبة قصيرة لإمام المسجد، تدول حول آداب استقبال شهر رمضان الكريم، فضلاً عن الحديث عن أخلاق الرسول محمد صلي الله عليه وسلم.

وأوضح "قبيصي" أن مديرية أوقاف أسيوط، استعدت لاستقبال شهر رمضان بتوفير الأئمة في صلاة التراويح بالمساجد وتحديد 10 مساجد للصلاة بجزء كامل من القرآن الكريم في صلاة التراويح فضلاً عن تخصيص مساجد للاعتكاف وتنظيم مسابقة في حفظ القرآن الكريم وتكريم الفائزين بها في احتفالية ليلة القدر، كما يتم إطلاق القوافل الدعوية تؤدى يوم الإثنين من كل أسبوع وعددها 9135 قافلة في مختلف الإدارات الفرعية بالمحافظة سوف تؤدى بعد صلاة العصر بدلًا من أدائها بعد صلاة المغرب وتم ترشيح بعض الأئمة المتميزين لأداء المحاضرات بالملتقيات الفكرية بالمساجد الكبرى بعواصم المدن وعددها 49 ملتقى بالمساجد وبلغ عدد المحاضرين بها 98 محاضرًا من علماء من الأوقاف والأزهر الشريف لنشر الفكر الوسطي وسماحة الدين الإسلامي.