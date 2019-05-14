محققون: مبرمج سريلانكى طرف أساسى في تفجيرات عيد القيامة

رويترز

قال محققون إن مهندس برمجيات سريلانكيا تشتبه السلطات فى سريلانكا أنه قدم دعما فنيا ولوجيستيا للانتحاريين الذين نفذوا تفجيرات عيد القيامة كان تحت المراقبة الهندية منذ 3 سنوات بسبب صلاته بأفراد يشتبه أنهم من تنظيم داعش الإرهابى.

وقالت 4 مصادر فى أجهزة التحقيق السريلانكية إنها تعتقد أن عادل أميز (24 عاما) هو همزة الوصل بين جماعتين نفذتا الهجمات التى استهدفت كنائس وفنادق وأسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصا وإصابة المئات.

وقالت المصادر إن الشرطة ألقت القبض على عادل. ولم يسبق الإعلان عن القبض عليه غير أن روان جوناسيكرا المتحدث الرئيسى باسم الشرطة السريلانكية أكد لرويترز ردا على استفسار أن الشرطة ألقت القبض عليه يوم 25 أبريل بعد 4 أيام من التفجيرات. وامتنع المتحدث عن ذكر تفاصيل أخرى.