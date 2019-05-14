ماكرون: فرنسا لن تتخلى عن رعاياها ومستمرون فى مكافحة الإرهاب

كتب سمير حسنى

أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أن فرنسا أمة لا تتنازل أبدا عن أبنائها حتى فى أحلك الظروف، ولا تخنع لأحدٍ مهما كان.

وتعهد ماكرون خلال جنازة جنديين قتلا فى عملية تحرير رهائن فرنسيين، بمواجهة الإرهابيين قائلا "إن الجيش الفرنسى سيكون جاهزا دائما فى مواجهة الإرهابيين وسنستمر فى مكافحة الإرهاب فى كل مكان".

وأعلن قصر الإليزيه مقتل جنديين فرنسيين أثناء إنقاذ 4 رهائن بينهم أمريكى وكورى جنوبى فى بنين بمنطقة الساحل الأفريقي.

وأضاف الإليزيه - فى بيان أوردته قناة (فرانس 24) الجمعة الماضى، أنه تم الإفراج عن الرهائن الأربعة بمن فيهم الفرنسيان اللذان اختطفا فى بنين قبل أيام.

وكان سائحان فرنسيان قد اختطفا فى شمال بنين، وقتل مرشدهما الذى كان يعمل معهما، وذلك أثناء زيارة محمية بنجارى الحدودية مع بوركينا فاسو.