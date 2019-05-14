لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على كيفية أداء امتحان نهاية العام الإلكترونى

كتب محمود طه حسين

لطلاب أولى ثانوى اعرف أهم التفاصيل عن امتحانات مايو والتى تنطلق الأحد المقبل، حيث نقدم فى 10 خطوات أبرز المستجدات عن آلية دخول الامتحان وكيفية أدائه من قبل الطلاب.

1- عدد الطلاب الذين دخلوا على منصة الامتحان أثناء التجربة العملية التي تمت أمس 225000 طالب من مجموع 350000 محاولة.

2- امتحانات مايو سيكون الكترونيا بواسطة تصميم فنى آمن بدون انترنت.

3- امتحانات 19 مايو الأحد المقبل ستعقد فى المدارس المجهزة

4- فى حالة حدوث أى مشكلة منعزلة فى أى مدرسة فإن هذا لا علاقة له بالمدارس الأخرى.

5- حالة وجود مشكلة فى مدرسة فى النظام الإلكترونى سوف تلجأ المدرسة إلى الحل الورقى.

6- ما حدث أثناء تجربة منصة الامتحان لن يحدث فى امتحانات مايو الأساسية.

7- الامتحانات تحتوى على "النمط الجديد للأسئلة" والتي عرضنا نماذج منها فى شهري يناير ومارس الماضيين.

8- الأسئلة مصممة لقياس الفهم والمهارة لدى الطالب.

9- توجد نماذج استرشادية جديدة لمساعدة الطلاب على التعود عليها.

10- على طلاب أولى ثانوي التحضير للنوعية الجديدة من الأسئلة وعدم الانسياق وراء مخاوف وصول الامتحان.



