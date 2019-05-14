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لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على كيفية أداء امتحان نهاية العام الإلكترونى

الثلاثاء، 14 مايو 2019 09:00 ص
لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على كيفية أداء امتحان نهاية العام الإلكترونى امتحانات الثانوية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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لطلاب أولى ثانوى اعرف أهم التفاصيل عن امتحانات مايو والتى تنطلق الأحد المقبل، حيث نقدم فى 10 خطوات أبرز المستجدات عن آلية دخول الامتحان وكيفية أدائه من قبل الطلاب.
 
1-  عدد الطلاب الذين دخلوا على منصة الامتحان أثناء التجربة العملية التي تمت أمس 225000 طالب من مجموع 350000 محاولة. 
 
2- امتحانات مايو  سيكون الكترونيا بواسطة تصميم فنى آمن بدون انترنت.
 
3-  امتحانات 19 مايو الأحد المقبل ستعقد فى المدارس المجهزة 
 
4-  فى حالة حدوث أى مشكلة منعزلة فى أى مدرسة فإن هذا لا علاقة له بالمدارس الأخرى.
 
5- حالة وجود مشكلة فى مدرسة فى النظام الإلكترونى سوف تلجأ المدرسة إلى الحل الورقى.
 
6-  ما حدث أثناء تجربة منصة الامتحان لن يحدث فى امتحانات مايو الأساسية.
 
 
7- الامتحانات تحتوى على "النمط الجديد للأسئلة" والتي عرضنا نماذج منها فى شهري يناير ومارس الماضيين.
8- الأسئلة مصممة لقياس الفهم والمهارة لدى الطالب.
9-  توجد نماذج استرشادية جديدة لمساعدة الطلاب على التعود عليها. 
 
10- على طلاب أولى ثانوي التحضير للنوعية الجديدة من الأسئلة وعدم الانسياق وراء مخاوف وصول الامتحان.

 
 

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