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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 13 مواطنا من الضفة الغربية

الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:20 م
قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 13 مواطنا من الضفة الغربية قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الثلاثاء، 13 مواطنا فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية منها بيت لحم، الخليل، ورام الله وجنين.. حسب بيان نادى الأسير الفلسطينى .

فى سياق آخر، أفادت مصادر إعلامية عبرية بأن ما تسمى بـ"لجنة التخطيط والبناء المحلية" التابعة لبلدية الاحتلال فى القدس، وافقت على خطتى بناء جديدتين فى مدينة القدس.

وذكرت القناة العبرية السابعة أنه سيتم بناء مجمع استيطانى جديد على الجانب الشمالى من الحى الاستيطانى "جفعات مشفآة"، يتضمن 706 وحدات منها مبان عامة وأخرى للتجارة وسوق العمل ومناطق مفتوحة للمستوطنين.

ولفتت إلى أنه وفقا لخطة أخرى سيهدم مبنى فى شارع 5 فى حى بمستوطنة النبى يعقوب شمال القدس وتبنى مكانه 4 مبان جديدة مكونة من 13 و14 و15 طابقا، وستتضمن 235 وحدة استيطانية.

 


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