فيديو.. ما حكم الجماع فى ليالى رمضان.. الإفتاء تجيب

كتب محمود راغب

أكد الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه ورد لدار الإفتاء المصرية سؤالا يقول فيه صاحبه ما حكم الجماع بين الزوجين فى ليالى رمضان.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردا على هذا التساؤل أن الجماع بين الزوجين فى ليالى رمضان جائز شرعا وحلال ولا حرمة فيه.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلا:"الله عز وجل طلب من المسلم البالغ العاقل القارد على الصيام أن يمتنع عن الأكل والشراب والعلاقة الزوجية من آذان الفجر إلى آذان المغرب أما بالليل فيجوز للإنسان أن يأكل أو يشرب أو يباشر زوجته وعلى ذلك فالعلاقة بين الزوجين فى ليالى رمضان جائزة شرعا ولا حرمة فيها والله تعالى أعلى وأعلم".