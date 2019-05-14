فى اليوم العالمى للأسرة.. تعرف على برامج الحكومة لحماية الأسر اجتماعيا

كتبت- هبة حسام

أصدر الجهـاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمى للأسرة، الموافق 15 مايو من كل عام، والذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، للدعوة إلى الاهتمام بالأسرة، وحث كافة الدول والهيئات الرسمية وغير الرسمية للعمل على رفع المستوى المعيشى للأسرة لتكون وحدة فعالة فى التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف التنموية.

وبمناسبة هذا اليوم، والذى ياتى هذا العام تحت شعار "الأسر والعمل والمناخ- التركيز على الهدف رقم 13 من أهداف التنمية المستدامة SDG13"، نستعرض جهود الحكومة فى برامج الحماية الاجتماعية للأسر، وفقا للبيان الصادر عن جهاز الإحصاء، والذى أشار إلى أنه من أبرز تلك البرامج وأحدثها جاء، برنامج 100 مليون صحة الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وجاء الهدف من برنامج الرئيس "100 مليون صحة"، فحص جميع المواطنين والكشف المبكر عن الإصابة بالالتهاب الكبدى (فيروس سى) فى جميع محافظات الجمهورية ومرض السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتوجيه من يتم اكتشاف إصابتهم لتلقي العلاج بالمجان بمختلف الوحدات والمستشفيات بالجمهورية.

هذا بالإضافة إلى جهود الحكومة فى مجال تحقيق الحماية الاجتماعية للأسر والخروج من دائرة الفقر، وذلك من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، والذى يستهدف تحسين حياة الأسر الفقيرة عن طريق تحويلات نقدية يتم صرفها شهريا وتوفير خدمات صحية وتعليمية للأطفال والأمهات، علاوة على استخراج بطاقات تموين ودعم خبز.

يعمل هذا البرنامج أيضاً على إمكانية تحسين البنية التحتية للمنازل المتهالكة المحرومة من مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى حماية الفئات الأولى بالرعاية من المسنين وذوى الإعاقة والأيتام والمطلقات والأرامل وغيرهم من الفئات التى تستحق العيش بكرامة، ومن برامج الحماية الاجتماعية يأتى أيضاً، برامج الحماية من المرض "الرعاية الصحية لغير القادرين".

ويهدف برنامج "الرعاية الصحية لغير القادرين" إلى إتاحة الرعاية الصحية والتأمين الصحى لطلاب المدارس، وقد أُضيف لهذه المنظومة برنامج جديد هو «الرعاية الصحية لغير القادرين»، والذى بدأ أيضاً فى الصعيد فى مارس 2015 ويستهدف التغطية الصحية لأفقر الفقراء، وعلاج مرضى التهاب الكبد الوبائى (فيروس سى).

وبرنامج التمكين الاقتصادى للسيدات، من برامج الحماية الاجتماعية للحكومة أيضاً تجاه الأسر المصرية، حيث يتم من خلال هذا البرنامج مساعدة النساء على تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، حيث تقدم وزارة التضامن الاجتماعى، قروضا ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للنساء، وبلغ الرأسمال الأساسى للقروض ما يقرب من 500 مليون جنيه موجه إلى 80.900 سيدة.

وفى هذا الإطار، وبمناسبة اليوم العالمى للأسرة، أشار بيان جهاز الإحصاء إلى عدد الأسر المصرية، والذى يبلغ نحو 24.3 مليون أسرة، منهم نحو 10.8 مليون أسرة يقطنون فى الحضر بنسبة 44.3%، ونحو 13.5 مليون أسرة يقطنون فى الريف بنسبة 55.7% تقريباً من إجمالى عدد الأسر، كما لفت البيان إلى التركيب العمرى لأفراد الأسر، والذى جاء كالتالى:

- 34.2% من الأفراد داخل الأسر فى الفئة العمرية أقل من 15 سنة.

- 26.8% فى فئة الشباب من 15- 29 سنة.

- 35.1% من الأفراد فى سن العمل من 30- 64 عام.

- 3.9% نسبة كبار السن "65 سنة فأكثر">







ووفقا لإحصاءات التعليم للعام الدراسى 2017/2018، أشار بيان الجهاز إلى أن هناك19 مليونا و577 ألف طالب مقيدين بالتعليم العام، ومليون 865 ألف طالب مقيدين بالتعليم الفني لمرحلة التعليم قبل الجامعى، داخل أفراد الأسر المصرية، ويأتى التوزيع التفصيلى لهم، كما يلى:

- 1.3 مليون طالب مقيد بمرحلة التعليم ما قبل الابتدائى.

- 11.6 مليون طالب مقيد بمرحلة التعليم الابتدائى.

- 4.8 مليون طالب مقيد بالتعليم الإعدادي.

- 3 مليون و574 ألف طالب مقيد بمرحلة التعليم الثانوى، منهم (1.7 مليون طالب بالثانوى العام، 898 ألف بالصناعى، 751 بالتجارى، 216 بالزراعى).

- 168 ألف طالب مقيد بالتعليم المجتمعى والتربية الخاصة.

- 2 مليون و985 ألف طالب مقيدين بجميع مؤسسات التعليم العالى (جامعات ومعاهد) ونصفهم تقريبا من الإناث.



وطبقا لإحصاءات الزواج والطلاق الأولية لعام 2018، بلغ عدد عقود الزواج على مستوى الجمهورية 887315 عقد عام 2018، مقابل 912606 عقد عام 2017، وقد انخفض معدل الزواج من 9.6 لكل ألف من السكان عام 2017 إلى 9.1 لكل ألف من السكان عام 2018، فيما بلغ عدد إشهادات الطلاق 211521 إشهادة عام، مقابل 198269 إشهادة، وقد ارتفع معدل الطلاق من 2.1 لكل ألف من السكان عام 2017 إلى 2.2 لكل ألف من السكان عام 2018.

وذكر جهاز الإحصاء فى بيانه أيضاً، توزيع الأسر وفقا لنوع الوحدات السكنية المقيمين بها، والذى جاء، كالتالى:

- 10.7% من الأسر يقيمون فى مبنى بأكمله (3.8% فى الحضر،16.1% في الريف).

- 78% يقيمون فى شقة (91.2% فى الحضر ،67.6% في الريف).

- 6.4% يقيمون في حجرة مستقلة أو أكثر (2.9% بالحضر ،9.2% في الريف).

- 2.6% يقيمون في حجرة أو أكثر داخل وحدة سكنية (1.2% فى الحضر، 3.6% في الريف).









ووفقا للإحصاءات الصحية لعام 2017، بلغ عــدد الأفراد المــؤمن عليهم صحياً 54.2 مليون فرد عام 2017، مقابــل 51.1 مليون فـــرد عام 2015 بنسبة زيادة قدرها 6%، ويتم توزيع عدد الأفراد المـؤمن عليهم صحياً عام 2017 كالآتى: "41.6% طلاب مدارس، 29% مواليد، 22.1% أفراد عاملين، 5.7% معاشات وأرامل، 1.5% المرأة المعيلة".



