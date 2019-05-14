ضبط 3 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين بالمحافظات

كتب محمود عبد الراضي

واصلت شرطة التموين حملاتها الرقابية على الأسواق، لملاحقة السلع الفاسدة ومجهولة المصدر فى جميع المحافظات.

ونجحت شرطة التموين فى ضبط 3 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر ولا تصلح للاستخدام الآدمى فى العديد من المناطق.

يذكر أن شرطة التموين نجحت على مدار 4 سنوات، فى ضبط "744.243 " قضية تموينية فى مجال الغش الغذائى والتجارى والسلع التموينية المدعومة، وذلك إنفاذا لسياسة الدولة والتى ترتكز فى أحد أهم ثوابتها على توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين من خلال فرض الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار ومكافحة الغش التجارى ومواجهة كل ما يضر بالصحة العامة.