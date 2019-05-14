video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:08 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 200 قضية مخدرات و194 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 14 مايو 2019 11:51 ص
ضبط 200 قضية مخدرات و194 قطعة سلاح خلال 24 ساعة مخدرات - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

واصل قطاع الأمن العام، حملاته لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى السلاح والمخدرات والمطلوبين أمنياً.

ونجحت جهود الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية في ضبط " 194 قطعة سلاح نارى، و200 قضية مخدرات، 238 دراجة نارية مخالفة، 24317 مخالفة مرورية ، 1377 مخالفة مرافق، 30 قضية مصنفات، وتنفيذ 79780 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 22 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص فى حملة امنية بالمنيا

إصابة عامل فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسب لهو الأطفال بالخصوص

القبض على 5 أشخاص وراء سرقة سائق بالإكراه تحت تهديد السلاح بالقاهرة

إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية فى حلوان بسبب خلافات الجيرة

ارتفاع جرائم القتل بالأسلحة النارية في مقاطعة مانيتوبا الكندية

تنفيذ الاحكام

سلاح

مخدرات

حملات امنية

حوادث

الحوادث

حوادث وقضايا

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
دار الإفتاء: زكاة الفطر لعام 2019 بحد أدنى 13 جنيها.. ويجوز إخراجها مالا

دار الإفتاء: زكاة الفطر لعام 2019 بحد أدنى 13 جنيها.. ويجوز إخراجها مالا

مخالفات تعرضك للحبس.. اعرف عقوبة التسابق على الطرق

مخالفات تعرضك للحبس.. اعرف عقوبة التسابق على الطرق

شرشحة إخوانية على مائدة الإفطار فى رمضان.. أمين الجماعة يطيح بميكروفون "مكملين" فى الحفل.. ومذيع إخوانى يهاجم عصام تليمة بسبب نشر الخبر: "عشان محدش دعاك على الفطار".. والأخير يرد: "أنت وأمينك كذابين"

شرشحة إخوانية على مائدة الإفطار فى رمضان.. أمين الجماعة يطيح بميكروفون "مكملين" فى الحفل.. ومذيع إخوانى يهاجم عصام تليمة بسبب نشر الخبر: "عشان محدش دعاك على الفطار".. والأخير يرد: "أنت وأمينك كذابين"

هنعرفك مين ده.. إيفان شبيجل من أهدى العالم "سناب شات"

هنعرفك مين ده.. إيفان شبيجل من أهدى العالم "سناب شات"

فيديو وصور.. استعدادات الأهلى لمواجهة إنبى بالدورى

فيديو وصور.. استعدادات الأهلى لمواجهة إنبى بالدورى

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة