ضبط 200 قضية مخدرات و194 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصل قطاع الأمن العام، حملاته لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى السلاح والمخدرات والمطلوبين أمنياً.

ونجحت جهود الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية في ضبط " 194 قطعة سلاح نارى، و200 قضية مخدرات، 238 دراجة نارية مخالفة، 24317 مخالفة مرورية ، 1377 مخالفة مرافق، 30 قضية مصنفات، وتنفيذ 79780 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .