ضبط 10 أطنان أسمدة قبل بيعها بالسوق السوداء فى أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إن الحملات الرقابية المستمرة بمراكز ومدن المحافظة تمكنت من ضبط 10 أطنان من الأسمدة الأزوتية المدعمة والمحظور تداولها خارج البطاقات الزراعية بمنزل أحد المواطنين بمركز ساحل سليم بدون فواتير أو مستندات دالة على الحيازة بغرض بيعها بالسوق السوداء، مشددًا على تكثيف الحملات التموينية بصورة دورية ومفاجئة لضبط الأسواق ومنع الغش التجاري والمتلاعبين بالسلع المدعمة من قبل الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة وتطبيق القانون بكل حزم على غير الملتزمين ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه.

ومن جانبه قال محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بأسيوط، إنه خلال حملة تموينية مكبرة نظمتها مديرية التموين بالاشتراك مع قوة من مباحث التموين بقيادة المقدم يحيى عبد الله للوقوف على مدى الانضباط داخل الأسواق تم ضبط 10 أطنان من الأسمدة الأزوتية المدعمة والمحظور تداولها خارج البطاقات الزراعية بمنزل المواطن "ع م ع" بمدينة ساحل سليم بدون فواتير أو مستندات دالة على الحيازة ومعبأة داخل شكاير بغرض بيعها في السوق السوداء وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة تصرفات النيابة العامة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة مشيرا إلى استمرار الحملات المفاجئة لضبط الأسواق وقمع الغش والتدليس والتلاعب في مجال السلع المدعمة ضمانًا لوصول الدعم لمستحقيه.

وفي ذات السياق، أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط على ضرورة إزالة كافة العقبات التي قد تواجه المواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة في الحصول على الخدمات المقدمة من الدولة خاصة المتعلقة بالمواد التموينية والعمل على حصولهم عليها بطريقة سهلة وميسرة مشدداً على تكثيف الحملات التموينية على توزيع المواد التموينية والأسواق ومنافذ البيع المختلفة للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والاطمئنان على صلاحية السلع المعروضة على المستهلكين.

وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن مديرية التموين والمكاتب التابعة لها بالمراكز تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة سهلة وميسرة وإزالة المعوقات التي تواجههم بناء على تعليمات محافظ أسيوط، مشيراً إلى وصول الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات التموينية إلى مديرية التموين حيث تم توزيعها على مكاتب التموين المنتشرة بقرى المحافظة تمهيداً لتوزيعها تسهيلاً على المواطنين كلاً في نطاقه، مناشداً المواطنين الذين سجلوا أسمائهم بالمكاتب التموينية بالتوجه إلى مكاتب التموين بالقرى التابعين لها لاستلام الأرقام السرية بالبطاقات التموينية الخاصة بهم أو استكمال البيانات المطلوبة.