ضبط شخص بالإسكندرية يجمع تبرعات وهمية لأرامل ومطلقات عبر الفيس بوك فى رمضان

كتب ــ محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على السيدات عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك .

جاء ذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت"، حيث تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من (إحدى المواطنات- مقيمة بالإسكندرية) بتضررها من مستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى ( فيس بوك ) لقيامه بالنصب عليها من خلال نشره مشاركات تتضمن الإعلان عن جمعية خيرية تقدم مساعدات مالية لسيدات "أرامل –مطلقات" وغيرهن ممن هن فى حاجة لمساعدات وقروض مالية، وبتواصل الشاكية معه لطلب مساعدتها طلب منها تحويل مبالغ مالية عن طريق كروت شحن رصيد الهواتف المحمولة، وعلى إثر ذلك قامت الشاكية بتحويل 1500 جنيه ولم يقم بمساعدتها.

وأسفرت جهود البحث من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات والتحريات أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية - مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى حكمين قضائيين صادرين ضده فى قضيتى تبديد".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الاسكندرية تم استهدافه وضبطه بمحل إقامته، وبتفتيش مسكنه تم ضبط جهاز هاتف محمول بداخله الشريحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود أثار ودلائل عبارة عن الرسائل المشار إليها وباستكمال التفتيش تم العثور على مجموعة من الأوراق ( صور شهادات طلاق ، وثائق زواج ، شهادات وفاة ، شهادات ميلاد ، صور فوتوغرافية ) للعديد من السيدات ومبلغ مالى .