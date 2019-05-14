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ضبط تاجر عملة بلغ حجم تعاملاته خارج السوق المصرفى 5 ملايين جنيه بالشرقية

الثلاثاء، 14 مايو 2019 11:26 ص
ضبط تاجر عملة بلغ حجم تعاملاته خارج السوق المصرفى 5 ملايين جنيه بالشرقية المتهم عقب القبض عليه
كتب ــ محمود عبد الراضى
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نجحت مباحث الأموال العامة بالشرقية في ضبط شخص لاتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبى، حيث بلغ حجم تعاملاته خلال عام 5 ملايين جنيه.

جاء ذلك في إطار مواصلة جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، فقد تمكن فرع الإدارة بشرق الدلتا من ضبط أحد الأشخاص "حاصل على دبلوم تجارة، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية" لاتجاره فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال شراء العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى- الريال السعودى" من ذوى العاملين بالخارج من أبناء مركز بلبيس بالشرقية بسعر أقل من السعر الرسمى، ثم يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيداً من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، تبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى ما يعادل خمسة مليون جنية مصرى، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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