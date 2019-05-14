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صور.. بايدن يواصل حملاته للترشح لانتخابات الرئاسة 2020 بزيارة نيو هامبشاير

الثلاثاء، 14 مايو 2019 05:05 ص
صور.. بايدن يواصل حملاته للترشح لانتخابات الرئاسة 2020 بزيارة نيو هامبشاير جو بايدن
كتب - هاشم الفخرانى - صور ( رويترز)
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للأسبوع الثالث على التوالى يواصل نائب الرئيس الامريكى السابق جو بايدن حملته الانتخابية كمرشح ديمقراطى للانتخابات الرئاسية 2020، حيث قام بزيارة ولاية نيو هامبشاير، بعدما ألقى كلمة عن حملته الانتخابية الأسبوع الماضى بولاية كاليفورنيا وقبلها واشنطن العاصمة.

 

جو بايدن
جو بايدن

 

وتأتى جولة "بايدن" لعرض برنامجه الانتخابى والتأكيد على أنه سيعمل على تحسين التأمين الصحى للأمريكيين وخفض الضرائب على ساعات العمل الإضافية .

 

سيلفى مع بايدن
سيلفى مع بايدن

 

يذكر أن جو بايدن،اختار لقبا جديدا يطلقه على منافسه المحتمل فى الانتخابات الرئيس دونالد ترامب، وهو المهرج.
 
بايدن يلقى كلمة
بايدن يلقى كلمة
 
 
 
فبحسب ما ذكرت مجلة بولتيكو الأمريكية، فإن بايدن أشار إلى ترامب بهذا الوصف بعدما سأله أحد أنصاره حول ما إذا كان سيرد على إهانات ترامب له.
 
 
وقال بايدن، الذى يعد الأوفر حظا حتى الآن بين عدد كبير من الديمقراطيين المتنافسين للحصول على ترشيح الحزب فى سباق الرئاسة، وأمام أنصاره فى لقاء خاص لجمع التبرعات، إنه لا يريد أن يهبط إلى هذا المستوى مع ترامب. وقال إن هناك العديد من الألقاب التى  يميل لأن يمنحها لهذا الرجل، ثم قال إنه يمكن البدء بلب "المهرج".

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